В ближайшем будущем на Сумском направлении вряд ли произойдут существенные изменения, заявил военный аналитик и бывший представитель Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

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По его словам, действия противника в Сумской области напоминают прошлогоднее наступление на Харьковском направлении, когда оккупанты продвинулись лишь на около 10 километров, но впоследствии были остановлены благодаря крепким украинским оборонным укреплениям.

Селезнев опроверг критику в адрес бывшего руководителя Сумской ОВА, подчеркнув, что отсутствие потерь территорий в Сумской области, в отличие от 91 квадратного километра, утраченной на Харьковщине на прошлой неделе, свидетельствует об эффективности украинских фортификаций и Вооруженных сил.

Враг активно опрокидывает резервы из Купянского, Волчанского и Липецкого направлений, пытаясь компенсировать значительные потери в штурмовых подразделениях и создать численное преимущество. По данным Селезнева, в Сумской области сосредоточено около 50 тысяч российских военных — втрое больше численности украинских сил обороны в этом регионе.

Однако эксперт считает такое соотношение сил вполне приемлемым, поскольку украинские войска крепко закреплены за инженерно-техническими сооружениями и ведут оборону. Селезнев подчеркнул, что без существенного усиления численностью враг не сможет кардинально изменить ситуацию на Сумском направлении в ближайшее время — если бы это было возможно, россияне уже воспользовались бы этой возможностью.

Напомним, что президент Владимир Зеленский сегодня лично обсудил положение дел на Сумском направлении, заявив, что все важные задачи, поставленные украинским военным неделю назад, были полностью выполнены.

Зеленский подчеркнул, что российское наступление на Сумщине было остановлено благодаря слаженной работе каждого украинского подразделения. Кроме того, Украина продолжает успешные боевые действия в рамках Курской операции, которая длится уже около десяти месяцев.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия начала летнюю наступательную кампанию на востоке Украины, медленно продвигаясь вперед благодаря численному превосходству в войсках и значительному арсеналу вооружения. Издание The Washington Post отмечает, что в ближайшие месяцы могут стать критическими для кремлевского лидера Владимира Путина, пытающегося заставить Украину к капитуляции.