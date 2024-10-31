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Ситуация на поле боя угрожающая: стало известно, куда после Селидового пойдет враг

Три основных фактора привели к тому, что Украина потеряла Селидово, а ситуация на поле боя угрожающая

сегодня, 13:55
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Ткачик Олеся

Потеря контроля над Селидовым и Вишневым произошла из-за ряда важных факторов, об этом в эфире "Эспрессо" рассказал военный эксперт, полковник ВСУ и бывший пресс-секретарь Генштаба Владислав Селезнев.

Ситуация на поле боя угрожающая: стало известно, куда после Селидового пойдет враг

Селидово

По его словам, российские войска продолжают атаковать, перегруппировывая силы и создавая новые плацдармы для возможного наступления на Мирноград и Покровск. По его мнению, ситуация на поле боя угрожающая, что обусловлено тремя основными факторами. Первый – это постоянная нехватка ресурсов у защитников: не хватает боеприпасов, артиллерии и тяжелого пехотного вооружения, которые являются критическими для обороны. Второй фактор – это истощение и недостаток личного состава, требующий ротации из-за физического и эмоционального истощения солдат.

Третий фактор, по словам Селезнева, связан с командирскими решениями. Он подчеркнул, что часто эти решения не рациональны, и что в Украине еще не введена практика постоперационного анализа боевых действий, широко применяемая в странах НАТО. Это приводит к отсутствию систематической оценки успехов и ошибок.

"К сожалению, оценка того не происходит, и соответственно есть некоторые командирские контрпродуктивные решения, которые в том числе способствовали тому, что мы потеряли контроль над Селидовым и над рядом других населенных пунктов на юге Донецкой области", — отметил Селезнев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по данным аналитического мониторингового проекта DeepState враг оккупировал Селидово, Вишневое, Звездное, а также продвинулся возле Новоукраинки, Нововодмитровке и Кураховке.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-e-tri-vagomi-faktori-viyskoviy-ekspert-seleznov-pro-vikhid-zsu-iz-selidovogo-ta-vishnevogo
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