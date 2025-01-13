Ситуация на поле боя может в корне измениться: почему все впирается в решение Германии

Решение о начале поставок Украине крылатых ракет "Таурус" является одним из тех элементов, которые могут существенно повлиять на ситуацию на поле боя. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью ARD высказал министр иностранных дел Андрей Сибига.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Украинский топ-дипломат отметил, что быстрые поставки оружия Украине имеют целью сдержать Россию и остановить ее продвижение, и для усиления возможностей Украины на поле боя необходимо снять все ограничения на использование дальнобойного оружия.

"Решение о предоставлении Украине крылатых ракет "Таурус" является одним из тех элементов, которые могут существенно повлиять на ситуацию на поле боя. В сочетании с другими системами они на самом деле могут быть тем фактором, который в корне меняет ситуацию на поле боя", — подчеркнул Сибига.

Также министр заверил, что системы дальнобойности будут использоваться только против военных целей в России.

Не обошлось и без высказываний главы МИД Украины относительно избранного президента США Дональда Трампа, "который на следующей неделе переедет в Белый дом".

По словам Андрея Сибиги, Украина рассматривает период после 20 января как возможность. Украина и США едины в своей цели быстрого прекращения войны и справедливого мира.

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