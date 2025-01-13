logo

BTC/USD

91626.85

ETH/USD

3118.96

LTC/USD

95.66

USD/UAH

42.98

EUR/UAH

44.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Ситуация на поле боя может в корне измениться: почему все впирается в решение Германии
commentss НОВОСТИ Все новости

Ситуация на поле боя может в корне измениться: почему все впирается в решение Германии

Украина все еще надеется на позитивное решение Берлина о предоставлении крылатых ракет "Таурус"

сегодня, 12:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Решение о начале поставок Украине крылатых ракет "Таурус" является одним из тех элементов, которые могут существенно повлиять на ситуацию на поле боя. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью ARD высказал министр иностранных дел Андрей Сибига.

Ситуация на поле боя может в корне измениться: почему все впирается в решение Германии

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Украинский топ-дипломат отметил, что быстрые поставки оружия Украине имеют целью сдержать Россию и остановить ее продвижение, и для усиления возможностей Украины на поле боя необходимо снять все ограничения на использование дальнобойного оружия.

"Решение о предоставлении Украине крылатых ракет "Таурус" является одним из тех элементов, которые могут существенно повлиять на ситуацию на поле боя. В сочетании с другими системами они на самом деле могут быть тем фактором, который в корне меняет ситуацию на поле боя", — подчеркнул Сибига.

Также министр заверил, что системы дальнобойности будут использоваться только против военных целей в России.

Не обошлось и без высказываний главы МИД Украины относительно избранного президента США Дональда Трампа, "который на следующей неделе переедет в Белый дом".

По словам Андрея Сибиги, Украина рассматривает период после 20 января как возможность. Украина и США едины в своей цели быстрого прекращения войны и справедливого мира.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны Германии Борис Писториус опроверг заявления о том, что канцлер Олаф Шольц блокирует дополнительный пакет военной помощи Украине стоимостью три миллиарда евро. Такое заявление Борис Писториус сделала в интервью газете Tagesspiegel.

Глава Минобороны Германии заверил, что никакой блокады нет, но внутреннее согласование нового пакета помощи в правительстве еще не завершено. Министерство обороны подготовило предложения, однако окончательное политическое решение должно быть принято в ближайшее время.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.tagesschau.de/ausland/europa/sybiha-ukraine-100.html
Теги:

Новости

Все новости