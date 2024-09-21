Ситуация на Покровском направлении: враг продвигается и захватывает новые села

На Покровском направлении российские захватчики захватили Гродовку, перешли через реку Журавко и продолжили наступать на Проминь, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник.

РФ продолжает наступать на Донбассе. Фото из открытых источников

Офицер ВСУ также отметил, что на Кураховском направлении, ранее называвшемся Покровским направлением, противник захватил Украинку, продолжает наступление на Горняк и пытается уничтожить выступление между рекой Волча и Нетайловым. По его словам, "когда у него это получится – вопрос времени".

"С позитива – мы до сих пор боремся. Российская мобилизационная машина официально перегрелась. Россияне вынуждены увеличить свою армию еще на 300 000 человек, поэтому несколько следующих месяцев российские регионы потрясет, ведь мобилизировать будут, как всегда, с окраин и представителей национальных меньшинств", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против того, чтобы оборонные усилия ЕС дублировали или конкурировали с военным Альянсом. Он заявил, что стремление ЕС создать отдельные командные структуры и планируемые силы быстрого реагирования рискует отвлечь ресурсы от НАТО. "Чего ЕС не должен делать, так это начинать строить альтернативные оборонные структуры. Например, интервенционные силы", – сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ряды Сил обороны Украины через рекрутинговые центры ежемесячно присоединяются около 6,5 тысячи добровольцев, рассказал уполномоченный Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец. "Показатели рекрутинга в Cили обороны растут из месяца в месяц. В среднем ежемесячно по стране рекрутируется 6,5 тысячи добровольцев. Наши рекрутеры готовы предоставлять консультации и помогать каждому найти свое место в армии", — отметил он.