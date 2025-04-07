Ситуация на оккупированной территории усложняется: новое решение РФ оставит украинцев без имущества

Российские захватчики продолжают изымать имущество украинцев на оккупированной территории — объявили продажу недвижимости и движимого имущества на аукционах.

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Начальника Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что фактический грабеж на захваченных россиянами территориях Запорожской области продолжается уже три года.

"Поэтому оккупанты идут по третьему кругу, меняя незаконных собственников отжатого имущества", — рассказал он и объяснил, какие средства для этого применяли.

Федоров отметил, что сначала оккупанты признавали движимое и недвижимое имущество "бесхозяйственным". По этому слову, как отметил начальник ОВА, скрывая банальное воровство.

Затем имущество украинцев национализировали — выведя захваченное имущество в государственную стратегию и узаконив на уровне оккупационной власти.

"Теперь планируют продавать через аукционы, в очередной раз получая выгоду от присвоенного имущества", — пояснил Федоров.

Также он рассказал, что отдельно оккупанты планируют передавать отобранные у украинцев квартиры и дома завезенным "специалистам" и наемникам, которые пошли на так называемое "СВО". Россия, по словам начальника ОВА, хочет вытеснить из ВОТ нелояльных украинцев и заменить их лояльными к режиму Путина.

"Однако, какие бы механизмы оккупанты не использовали, чтобы "узаконить" грабеж, все они называются простым словом "преступление". И за него страна-агрессор обязательно будет отвечать", — подчеркнул начальник Запорожской ОВА.

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