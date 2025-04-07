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Ситуация на оккупированной территории усложняется: новое решение РФ оставит украинцев без имущества

Оккупанты решили продавать незаконно присвоенное имущество украинцев через аукционы

сегодня, 17:25
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Кречмаровская Наталия

Российские захватчики продолжают изымать имущество украинцев на оккупированной территории — объявили продажу недвижимости и движимого имущества на аукционах.

Ситуация на оккупированной территории усложняется: новое решение РФ оставит украинцев без имущества

Фото портал "Комментарии"

Начальника Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что фактический грабеж на захваченных россиянами территориях Запорожской области продолжается уже три года.

"Поэтому оккупанты идут по третьему кругу, меняя незаконных собственников отжатого имущества", — рассказал он и объяснил, какие средства для этого применяли.

Федоров отметил, что сначала оккупанты признавали движимое и недвижимое имущество "бесхозяйственным". По этому слову, как отметил начальник ОВА, скрывая банальное воровство.

Затем имущество украинцев национализировали — выведя захваченное имущество в государственную стратегию и узаконив на уровне оккупационной власти.

"Теперь планируют продавать через аукционы, в очередной раз получая выгоду от присвоенного имущества", — пояснил Федоров.

Также он рассказал, что отдельно оккупанты планируют передавать отобранные у украинцев квартиры и дома завезенным "специалистам" и наемникам, которые пошли на так называемое "СВО". Россия, по словам начальника ОВА, хочет вытеснить из ВОТ нелояльных украинцев и заменить их лояльными к режиму Путина.

"Однако, какие бы механизмы оккупанты не использовали, чтобы "узаконить" грабеж, все они называются простым словом "преступление". И за него страна-агрессор обязательно будет отвечать", — подчеркнул начальник Запорожской ОВА.

Напомним, в России, как писал портал "Комментарии", хотят воспитать абсолютно послушное общество. Поэтому в Кремле решили усилить идеологическую обработку детей. Сообщается, что Министерство образования России утвердило единую программу воспитательной работы для всех детских лагерей.




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Источник: https://t.me/ivan_fedorov_zp/18067
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