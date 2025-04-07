Ситуация на оккупированной территории усложняется: новое решение РФ оставит украинцев без имущества

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Кречмаровская Наталия
Российские захватчики продолжают изымать имущество украинцев на оккупированной территории — объявили продажу недвижимости и движимого имущества на аукционах.
Фото портал "Комментарии"
Начальника Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что фактический грабеж на захваченных россиянами территориях Запорожской области продолжается уже три года.
Федоров отметил, что сначала оккупанты признавали движимое и недвижимое имущество "бесхозяйственным". По этому слову, как отметил начальник ОВА, скрывая банальное воровство.
Затем имущество украинцев национализировали — выведя захваченное имущество в государственную стратегию и узаконив на уровне оккупационной власти.
Также он рассказал, что отдельно оккупанты планируют передавать отобранные у украинцев квартиры и дома завезенным "специалистам" и наемникам, которые пошли на так называемое "СВО". Россия, по словам начальника ОВА, хочет вытеснить из ВОТ нелояльных украинцев и заменить их лояльными к режиму Путина.
Напомним, в России, как писал портал "Комментарии", хотят воспитать абсолютно послушное общество. Поэтому в Кремле решили усилить идеологическую обработку детей. Сообщается, что Министерство образования России утвердило единую программу воспитательной работы для всех детских лагерей.
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