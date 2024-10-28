Ситуация на морях: сколько российских кораблей на боевом дежурстве

Враг завел в пункты базирования почти все корабли в Черном море. Впрочем, флот РФ находится в акватории Средиземного моря, а вот в Азовском море кораблей нет. Следует помнить, что ситуация может измениться всего за несколько часов. Именно столько времени нужно оккупантам, чтобы вывести на боевое дежурство снаряженный ракетоноситель. Сколько кораблей РФ на дежурстве в морях сообщают военно-морские силы ВС Украины.

Корабли РФ. Фото из открытых источников

Сколько кораблей РФ на дежурстве в морях

В Черном море вражеские корабли отсутствуют;

в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

Экспорт РФ по Черному морю

За прошедшие сутки Россия продолжила нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS). Оккупанты отключают систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах. Так, за сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Черному морю – 4 судна, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовского моря – 12 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.

Ситуация в Черном море

Спецподразделение Главного Управления Разведки Министерства Обороны Украины, известное как "Group 13", выполнило успешную операцию уничтожения патрульного корабля российского Черноморского флота под названием "Сергей Котов". В ГУР показали момент попадания по кораблю.

Украинские военные с первого дня войны наносят удары по российским кораблям. Конечно в памяти у людей остается флагман "Москва", который символически пошел ко дну. В общем, уже было уничтожено 13 российских кораблей и "ранены" еще 22. Военные обнародовали карту , где именно россияне получили попадание.

Напомним, 14 февраля Главное управление разведки, взаимодействуя со всеми ветвями Сил безопасности и обороны Украины, успешно уничтожило крупный десантный корабль под названием "Цезарь Куников" Черноморского флота России. Миссию провели военнослужащие спецподразделения "Группа 13" Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Ситуация в Азово-Черноморском регионе остается стабильной благодаря действиям сил обороны Украины. Оккупанты вынуждены держать корабли-ракетоносители на безопасном расстоянии от украинских берегов, в частности, вблизи Новороссийска и Туапсе.