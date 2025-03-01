Ситуация на Курщине ухудшилась: россияне идут освобождать Суджу

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Ситуация в Курской области ухудшилась, сообщают аналитики проекта DeepState . По их информации, самой большой проблемой является огневой контроль россиян над всей логистикой Сил обороны.
Бои в Курской области
Они отмечают, что россияне имели возможность прорваться в Новенькое, нарастив определенную группировку и продолжают это делать, почувствовав предыдущий успех. Впрочем, эксперты отмечают, что противник не сможет легко закрепиться в деревне, ведь там априори сложно это сделать из-за отсутствия села как такового, и сама местность не способствует этому.
Аналитики проекта предполагают, что, вероятно, будет принято решение о проведении стабилизационных мероприятий, потому что этот случай набрал даже публичную огласку, но чем это завершится и возьмет ли для себя противник за принципиальную цель там закрепиться — покажет время. Ресурсы у россиян для этого есть, и они пытаются обустроиться там, добавили аналитики.
Там добавляют, что большое количество бойцов подчеркивает эту проблему и с этим необходимо что-то срочно делать, ведь последствия уже неприятны в виде поражений не одного десятка средств передвижения.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 1 марта россияне нанесли удары по Одессе и Запорожью.
Новости