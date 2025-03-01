Ситуация на Курщине ухудшилась: россияне идут освобождать Суджу

Ситуация в Курской области ухудшилась, сообщают аналитики проекта DeepState . По их информации, самой большой проблемой является огневой контроль россиян над всей логистикой Сил обороны.

Бои в Курской области

"Начиная с января месяца, кацапы наращивали свои возможности контроля нашего передвижения и почему-то с нашей стороны не принимались соответствующие решения, чтобы устранить эту проблему. В течение февраля она начала достигать своего пика, а самые большие осложнения начались после потери Свердликового, который пытался восстанавливать тоже не лучше продуманным образом", — отмечают аналитики проекта.

Они отмечают, что россияне имели возможность прорваться в Новенькое, нарастив определенную группировку и продолжают это делать, почувствовав предыдущий успех. Впрочем, эксперты отмечают, что противник не сможет легко закрепиться в деревне, ведь там априори сложно это сделать из-за отсутствия села как такового, и сама местность не способствует этому.

Аналитики проекта предполагают, что, вероятно, будет принято решение о проведении стабилизационных мероприятий, потому что этот случай набрал даже публичную огласку, но чем это завершится и возьмет ли для себя противник за принципиальную цель там закрепиться — покажет время. Ресурсы у россиян для этого есть, и они пытаются обустроиться там, добавили аналитики.

"Неприятным моментом является продвижение московитов вдоль границы между населенными пунктами Журавка-Новенькое. Именно из этого района осуществляется наибольшее количество поражений по логистике, которая проходит от Юнаковки в Суджу и положение дел в этом районе начало ухудшаться давно", — говорится в сообщении проекта DeepState .

Там добавляют, что большое количество бойцов подчеркивает эту проблему и с этим необходимо что-то срочно делать, ведь последствия уже неприятны в виде поражений не одного десятка средств передвижения.

"Противник продолжает накопление в районе Свердликового, продолжает оказывать давление и самым плохим сценарием будет выход кацапов непосредственно на окраины Суджи, хотя огневым контролем они практически уже там", – добавляют аналитики.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 1 марта россияне нанесли удары по Одессе и Запорожью.



