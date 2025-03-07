Ситуация на Курщине критическая: россияне рвутся в Сумскую область

Российские войска сосредотачиваются в селе Новенькое Сумской области, неподалеку от курского плацдарма Вооруженных сил Украины.

Ситуация в Курской области (фото из открытых источников)

По данным мониторингового проекта DeepState, ситуация на границе областей и в районе населённого пункта остается сложной и напряженной.

Российские военные активно стягивают силы и предпринимают попытки продвижения в направлении Басовки. Если им удастся захватить этот населенный пункт, они получат доступ к контрольно-пропускному пункту Суджа, что позволит им перерезать логистические пути с Юнаковки.

"Количественное преимущество врага создает серьезные трудности", – отмечается в сообщении.

В то же время аналитики сообщают, что в направлении села Журавка украинским военным удается сдерживать атаки окупантов, несмотря на их постоянные попытки прорыва.

Однако между Журавкой и Новеньким русские войска имеют определенный успех. Они пытаются продвигаться по лесополосам и заходить на территорию Сумской области. Украинские защитники делают все возможное, чтобы не допустить их дальнейшее продвижение.

Кроме того, оккупанты активизировались на правом фланге Курской группировки войск Сил обороны, в районе села Куриловка, у границы с Сумщиной. Их цель остается неизменной – взять под контроль логистические маршруты.

"Как будет развиваться ситуация — неизвестно. К сожалению, есть тенденция "не замечать проблемы, которые в перспективе могут привести к негативным последствиям". Почему так происходит — вопрос открытый... Однако военные на передовой прилагают максимум усилий, чтобы остановить наступление, помешать скоплению сил противника и оттеснить его назад", — резюмируют.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему обострилась обстановка на Курщине. DeepState продолжает сообщать о критической ситуации на границе Сумской области. В частности, у россиян между селами Журавка и Новенькое есть определенные успехи, сообщают аналитики. Враг имеет преимущество в БПЛА, как разведывательных, так и ударных, в частности, FPV-дронов, часто используемых для огневого контроля всего, что движется в или из Курщины.

Военный обозреватель Денис Попович говорит, что ситуация накалилась не сегодня. Она постепенно обострялась за последние недели. Враг создал численное преимущество не только в личном составе, в том числе благодаря использованию военнослужащих КНДР, но и в количестве дронов, взыскав на это направление квалифицированных операторов.