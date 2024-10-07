Ситуация на фронте усугубляется: РФ атакует по всей линии столкновения

Ситуация на фронте стабильно не радужная, противник атакует по всей линии столкновения и иногда имеет успех, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник.

Враг усиливает наступление. Фото из открытых источников

"Сейчас противник сосредоточил свои усилия на Кураховском, Торецком и Купянском направлениях. Главным направлением является Кураховский. После решения тактической задачи вытеснения Сил обороны Украины на западный берег реки Волчая и захвата Горняка, Селидово с Кураховкой противник перенесет удар на Покровск. Параллельно противник попытается атаковать Курахово с юга", – рассказал Николай Мельник.

По словам военнослужащего, самая сложная ситуация на восточном берегу реки Волчая, поскольку для логистики там остался один мост и если противник разрушит его, то вряд ли отступление украинских войск будет контролированным.

"Главной причиной частичного успеха противника является истощение наших бригад, безумный не комплект линейных подразделений умноженный на низкое качество подготовки новоприбывших "котиков", дефицит минометных патронов, кадровый бардак в отдельных бригадах и батальонах, в которых руководство меняется по 6 раз в год, и тотальное преимущество противника", — отметил офицер ВСУ.

Он добавил, что если ничего не менять в подготовке бойцов и тактике уничтожения батальонов в боях за посадки и если срочно не перевести экономику на военные рельсы, то последствия будут не предсказуемы уже в ближайшее время.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что армия России сильнее вооруженных сил стран Европы. По его словам, у Европы слишком мало оружия, потенциала и хорошо подготовленных войск. "Мы знаем, что отстаем от россиян", — заявил Йенс Столтенберг. Бывший генсек Альянса отметил, что текущих норм о финансировании военных расходов НАТО на уровне 2% ВВП недостаточно для установления паритета Европы с Россией.