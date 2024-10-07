Ситуация на фронте усугубляется: РФ атакует по всей линии столкновения

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Марьян Ощановский
Ситуация на фронте стабильно не радужная, противник атакует по всей линии столкновения и иногда имеет успех, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник.
Враг усиливает наступление. Фото из открытых источников
По словам военнослужащего, самая сложная ситуация на восточном берегу реки Волчая, поскольку для логистики там остался один мост и если противник разрушит его, то вряд ли отступление украинских войск будет контролированным.
Он добавил, что если ничего не менять в подготовке бойцов и тактике уничтожения батальонов в боях за посадки и если срочно не перевести экономику на военные рельсы, то последствия будут не предсказуемы уже в ближайшее время.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что армия России сильнее вооруженных сил стран Европы. По его словам, у Европы слишком мало оружия, потенциала и хорошо подготовленных войск. "Мы знаем, что отстаем от россиян", — заявил Йенс Столтенберг. Бывший генсек Альянса отметил, что текущих норм о финансировании военных расходов НАТО на уровне 2% ВВП недостаточно для установления паритета Европы с Россией.
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