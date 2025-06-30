Ситуация на фронте: украинские войска продвинулись в двух направлениях

Украинские военные демонстрируют тактические успехи сразу на двух направлениях фронта — в северной части Сумской области и вблизи Часового Яра в Донбассе. Об этом говорится в новом аналитическом докладе Института изучения войны (ISW).

Украинские военные. Фото из открытых источников

Согласно отчету ISW, опирающемуся на геолокационные данные за 28 и 29 июня, украинские силы продвинулись к югу от села Алексеевка, расположенного к северу от города Сумы. В то же время, российские войска активизировали штурмы на Сумском направлении, в частности вблизи Андреевки и Яблоновки, однако не достигли существенных успехов. ISW отмечает, что украинские силы эффективно проводили контратаки в районе между Яблоновкой и Храповщиное.

По данным Института изучения войны, на севере Сумской области активно действуют подразделения 119-го воздушно-десантного полка и операторы беспилотников 11-й и 83-й отдельных бригад российских воздушно-десантных войск.

Еще одно направление продвижения украинских войск зафиксировано в районе города Часов Яр в Донецкой области. Геолокационные видео подтверждают, что Силы обороны смогли продвинуться в центральной части, а также юго-восточнее села Белая Гора. Российские войска, в свою очередь, пытались атаковать близ Часового Яра, в частности в районе Ступочек, однако их действия также не привели к изменениям линии фронта.

ISW сообщает об участии в боевых действиях в этом направлении частей 217-го и 331-го воздушно-десантных полков РФ, входящих в состав 98-й дивизии.

В свою очередь, россияне продолжают наступление на Купянском, Лиманском, Северском направлениях и на севере Харьковской области. Однако по данным ISW, армия РФ не имеет прогресса на этих участках фронта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВСУ пошли в наступление на Сумщине.

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