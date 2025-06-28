Ситуация на фронте сложная: где оккупанты перешли к мясным штурмам

Ситуация на фронте остается сложной – военные предупреждают о большой угрозе и подчеркивают, что на фронт нужно бросить все силы.

Война РФ против Украины. Фото портал "Комментарии"

Руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко рассказал, что ситуация в рядах российской армии не слишком оптимистичная. По его словам, под Покровском и Константиновкой россияне используют тактику мясных штурмов.

"Также россияне пробуют бросать новое мясо на Сумщину, но как-то мясо не очень хочет идти в посадки, усеянные труппами других россиян. По фронту сложно, но планы россиян на ряде участков нашим воинам удается срывать профессиональными действиями и усилиями", — рассказывает он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия на Покровском направлении накопила более 100 тыс. военных. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что самым горячим на всей 1200-километровой протяженности фронта остается Покровское направление.

Александр Сырский рассказал, что здесь ежедневно происходит не менее 50 боеприкосновений. "Именно на этом направлении россияне создавали наиболее многочисленную группировку — около 111 тысяч личного состава", — объяснил главком ВСУ.

По его словам, враг не оставляет попыток выйти к административному пределу Донецкой области. "Хочет сделать это не только для достижения каких-то оперативных результатов, но прежде всего с демонстрационной целью. Для достижения психологического эффекта: поставить печально известную "ногу русского солдата", воткнуть флаг и раструбит об очередной псевдо-победе", — пояснил планы врага главнокомандующий ВСУ.



