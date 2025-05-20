Ситуация на фронте очень трудная: враг создал «хаб» и атакует на трех направлениях одновременно

Ситуация на Константиновском направлении выглядит очень тревожно, говорит военный обозреватель Богдан Мирошников. По его информации, российские оккупанты все же, к сожалению, дожали Новую Полтавку.

Война в Украине

"Также дожимает Леонидовку. Ситуация очень тяжелая. В Старой Николаевке оккупанту удалось закрепиться в окрестностях села. На Романовку есть попытки выйти на окраину с юга", – говорит Мирошников.

Он подчеркивает, что Александрополь вообще стал хабом, где оккупанты накапливаются и затем атакуют сразу по трем направлениям — в сторону Яблоновки, Зари и Игнатовки.

Кроме того, по его словам, от Новооленовки враг продолжает попытки двигаться в направлении Русиного Яра. Но там, говорит Мирошников, продвижение неприятеля несколько удалось притормозить, но не остановить.

В свою очередь лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что на Покровском направлении на участке Удачное – Новоалександровка ситуация плохая. По его словам, противник преуспевает и смог взять под контроль ряд позиций Сил обороны.

Военный подчеркнул, что задача у врага не сколько рваться на Днепропетровщину, а охватить Покровск с фланга, что будет для российских оккупантов более благоприятным для штурма города.

"Кстати, после развития успеха и расширением зоны контроля на юго-западе от города, FPV-дроны россиян активно начали отрабатывать по югу Доброполья", — добавил "Алекс".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что во время переговоров между украинской и российской делегациями в Стамбуле 16 мая оккупанты провели масштабную переброску военной техники и личного состава на захваченных территориях. В частности, через Мариуполь проехали не менее 20 грузовиков с живой силой.



