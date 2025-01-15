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Ситуация на фронте неконтролируемая: враг может зайти в Днепропетровскую область

Россияне близки к тому, чтобы перерезать ключевую магистраль Днепр-Покровск

сегодня, 15:13
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Ткачик Олеся

Ситуация на Покровске и Великой Новоселке перестала быть контролируемой украинским командованием, утверждает журналист Юрий Бутусов. Он утверждает, что руководство ОТУ Донецк (Тарнавский) и ОСУВ Хортица (Гнатов) потеряли управление, и враг продвигается почти каждый день.

Ситуация на фронте неконтролируемая: враг может зайти в Днепропетровскую область

Бои в Донецкой области

"Еще четыре километра и враг перережет ключевую магистраль Днепр-Покровск. Мы бездарно теряем Покровск, бездарно и безответственно", — заявил Бутусов.

По его словам, на этих направлениях воюют отдельные комбриги, комбаты, героически дерутся пехотинцы, операторы дронов, уничтожающих российских захватчиков, впрочем, остановить врага не удается.

Бутусов утверждает, что Ставка Верховного главнокомандующего и главнокомандующий ВСУ демонстрируют неспособность повлиять на ход событий. При этом журналист отмечает, что продвижение россиян официально объясняют исключительно их большим преимуществом в силах. Впрочем, говорит Бутусов, у украинских военных в Покровске совсем другое мнение на этот счет. По их мнению, разбить враждебное наступление вполне реально.

"Просто до сих пор нет попытки остановить врага на каком-то рубеже. Наши войска фактически непрерывно бросаются во встречное сражение, неполноценно применяются огневые средства, ограничено применение дронов, нет взаимодействия дронов и РЭБ, отсутствие инженерных работ, значительные потери нашей пехоты, у которой нет времени подготовиться закрепиться. Нужна система и организация", — отмечает Бутусов.

По его словам, на тактическом уровне командиры подразделений говорят о безответственности командования за постановку нереальных задач, отсутствие взаимодействия наших подразделений, отсутствие планирования и организации боя в обороне.

Бутусов говорит, что сейчас спасти Покровск от быстрого окружения и захвата может только изменения в командовании ОТУ Донецк.

"Если изменений в управлении не будет, Покровск и Большую Новоселку мы потеряем очень быстро, и россияне пойдут дальше в Днепропетровскую область. И это крайне отрицательно покажет новой администрации США нашу обороноспособность", — добавил Бутусов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , при каких условиях Украина сможет победить РФ.




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Источник: https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid02EUufnPzK3a73DYZdKjxXWExZPTri3KhZ4Rd4iBWBTm7VeAGuAb3h3gdXR1Kth41l
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