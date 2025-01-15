Ситуация на фронте неконтролируемая: враг может зайти в Днепропетровскую область

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Ткачик Олеся
Ситуация на Покровске и Великой Новоселке перестала быть контролируемой украинским командованием, утверждает журналист Юрий Бутусов. Он утверждает, что руководство ОТУ Донецк (Тарнавский) и ОСУВ Хортица (Гнатов) потеряли управление, и враг продвигается почти каждый день.
Бои в Донецкой области
По его словам, на этих направлениях воюют отдельные комбриги, комбаты, героически дерутся пехотинцы, операторы дронов, уничтожающих российских захватчиков, впрочем, остановить врага не удается.
Бутусов утверждает, что Ставка Верховного главнокомандующего и главнокомандующий ВСУ демонстрируют неспособность повлиять на ход событий. При этом журналист отмечает, что продвижение россиян официально объясняют исключительно их большим преимуществом в силах. Впрочем, говорит Бутусов, у украинских военных в Покровске совсем другое мнение на этот счет. По их мнению, разбить враждебное наступление вполне реально.
По его словам, на тактическом уровне командиры подразделений говорят о безответственности командования за постановку нереальных задач, отсутствие взаимодействия наших подразделений, отсутствие планирования и организации боя в обороне.
Бутусов говорит, что сейчас спасти Покровск от быстрого окружения и захвата может только изменения в командовании ОТУ Донецк.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , при каких условиях Украина сможет победить РФ.
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