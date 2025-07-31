На востоке Украины продолжается активное летнее наступление российских войск, которые сосредотачивают значительные ресурсы для достижения локальных успехов.

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Журналисты издания в течение нескольких дней наблюдали за событиями в прифронтовых селах вблизи Константиновки и Покровска Российские беспилотники проникли в глубокие районы, которые ранее считались относительно безопасными для украинских сил.

Один из украинских командиров описал ситуацию как "очень тревожный сценарий", ведь войска, расположенные в районе города Мирноград вблизи Покровска, оказались под угрозой оцепления.

Командир также предостерег, что ситуация может повторить сценарии осады, подобные тем, что были в Авдеевке и Угледаре в прошлом году, где украинские силы, несмотря на длительную оборону, понесли значительные потери и потеряли контроль над городами.

Еще более критична угроза, возникающая в результате последних успехов россиян: возможное окружение трех ключевых городов — Покровская, Константиновки и Купянская на севере. Если эти города упадут, это создаст для украинской столицы три отдельных кризиса.

Во-первых, эти города являются важными центрами обороны, которые сдерживают дальнейшее продвижение российских войск в Донецкой области.

Во-вторых, контроль Москвы над ними позволит сосредоточить значительные ресурсы на наступлении на стратегически важные города Краматорск и Славянск — до сих пор остающиеся под контролем Украины крупнейшие населенные пункты в регионе.

В-третьих, потеря этих позиций поставит украинскую оборону в крайне уязвимое положение, заставляя военных защищать открытые сельскохозяйственные территории без надежных опорных пунктов между Донецкой областью и важным региональным центром – городом Днепром.

Как уже писал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп выбрал максимально подходящий момент для установления нового дедлайна Кремля по прекращению войны против Украины.