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Ситуация на фронте: что не так с "пасхальным перемирием"

В ЦПД рассказали, что перемирие не работает, а в РФ уверяют, что распоряжения Путина не будут нарушать

сегодня, 19:38
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Кречмаровская Наталия

В субботу, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин объявил об установлении пасхального перемирия. На 30 часов, по словам Путина, прекратятся все боевые действия. Перемирие продлится, по словам российского диктатора, с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Ситуация на фронте: что не так с "пасхальным перемирием"

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Однако на фронте перемирие не наблюдается. Руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко рассказал, что происходит на фронте.

"На всех направлениях россияне продолжают вести огонь по-прежнему. Больше всего — на Востоке", — рассказал Коваленко о "пасхальном перемирии" в действии.

Также Коваленко рассказал, почему Путин выступил с такой инициативой.

"Россияне пытаются сделать вид, что они "миротворцы", но отказались уже от безусловного прекращения огня 11 марта, а сейчас совершают информационную операцию, говоря о "перемирии", но продолжая стрелять без остановки. Все с целью обвинить Украину. Обычно идеи такой лжи подбрасывает Нарышкин", — отметил Коваленко.

Тем временем российская пропаганда уверяет, что перемирие будут соблюдать. Издание "РИА Новости" публикует слова французского военного корреспондента Лорана Брайара, работающего на Донбассе. По его словам, пасхальное перемирие является "жестом доброй воли" в отношении Украины и сигналом для США о готовности России к мирным переговорам.

"Мяч на стороне Украины... По России я знаю, что приказы будут исполнены, любые нарушители будут наказаны", — цитирует издание словам корреспондента.

Напомним, народный депутат Украины Алексей Гончаренко, как писал портал "Комментарии", почему Путин объявил перемирие.




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Источник: https://t.me/rian_ru/290167
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