Ситуация на фронте: что не так с "пасхальным перемирием"

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Кречмаровская Наталия
В субботу, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин объявил об установлении пасхального перемирия. На 30 часов, по словам Путина, прекратятся все боевые действия. Перемирие продлится, по словам российского диктатора, с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Однако на фронте перемирие не наблюдается. Руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко рассказал, что происходит на фронте.
Также Коваленко рассказал, почему Путин выступил с такой инициативой.
Тем временем российская пропаганда уверяет, что перемирие будут соблюдать. Издание "РИА Новости" публикует слова французского военного корреспондента Лорана Брайара, работающего на Донбассе. По его словам, пасхальное перемирие является "жестом доброй воли" в отношении Украины и сигналом для США о готовности России к мирным переговорам.
Напомним, народный депутат Украины Алексей Гончаренко, как писал портал "Комментарии", почему Путин объявил перемирие.
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