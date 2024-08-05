Ситуация на фронте будет крайне сложной: следует ожидать непростых новостей

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Ткачик Олеся
Украинцев в ближайшие 4-8 недель ожидают сложные новости с фронта, об этом в эфире Freedom заявил военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, на Покровском направлении существуют серьезные риски. В условиях закрытия окна возможностей, Россия будет пытаться усилить давление, стремясь к полной оккупации Донецкой и Луганской областей, добавил эксперт.
Война в Украине
Поэтому, по его словам, основные боевые действия сосредоточены на востоке нашей страны. Кроме Покровского и Торецкого направлений, напряженная ситуация наблюдается в районе Часового Яра и Курахово. Кроме того, добавил эксперт, враг продолжает атаковать Купянск, и на других участках фронта о стабилизации речь не идет. То есть, по его словам, российские оккупанты давят на пяти направлениях большими силами, привлекая ресурсы и на вспомогательных направлениях, чтобы рассеять наши стратегические резервы.
Селезнев подчеркнул, что враг имеет преимущество в авиации, что позволяет продолжать разрушать украинские фортификации авиабомбами и ракетами. Украинские возможности уничтожения вражеских самолетов ограничены, тем более что россияне отводят их дальше от фронта. Противовоздушной обороны недостаточно: переговоры с партнерами идут тяжело, и обещания не всегда превращаются в реальные поставки.
Наибольшую опасность эксперт видит на Покровском направлении (бывшем Авдеевском), если российская армия продолжит наступление и с той же динамикой. Российский генералитет готов идти на потери ради достижения политических целей диктатора Владимира Путина — полной оккупации Донецкой и Луганской областей.
После указанного времени, надеется Селезнев, ресурсы оккупантов должны иссякнуть.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал об очень угрожающей ситуации для Сил обороны, которая сложилась вблизи Торецкая.
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