logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Ситуация на фронте будет крайне сложной: следует ожидать непростых новостей
commentss НОВОСТИ Все новости

Ситуация на фронте будет крайне сложной: следует ожидать непростых новостей

Ближайшие два месяца будут для украинских военных крайне сложными, враг стремится захватить всю Донецкую область

сегодня, 16:16
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Украинцев в ближайшие 4-8 недель ожидают сложные новости с фронта, об этом в эфире Freedom заявил военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, на Покровском направлении существуют серьезные риски. В условиях закрытия окна возможностей, Россия будет пытаться усилить давление, стремясь к полной оккупации Донецкой и Луганской областей, добавил эксперт.

Ситуация на фронте будет крайне сложной: следует ожидать непростых новостей

Война в Украине

Поэтому, по его словам, основные боевые действия сосредоточены на востоке нашей страны. Кроме Покровского и Торецкого направлений, напряженная ситуация наблюдается в районе Часового Яра и Курахово. Кроме того, добавил эксперт, враг продолжает атаковать Купянск, и на других участках фронта о стабилизации речь не идет. То есть, по его словам, российские оккупанты давят на пяти направлениях большими силами, привлекая ресурсы и на вспомогательных направлениях, чтобы рассеять наши стратегические резервы.

Селезнев подчеркнул, что враг имеет преимущество в авиации, что позволяет продолжать разрушать украинские фортификации авиабомбами и ракетами. Украинские возможности уничтожения вражеских самолетов ограничены, тем более что россияне отводят их дальше от фронта. Противовоздушной обороны недостаточно: переговоры с партнерами идут тяжело, и обещания не всегда превращаются в реальные поставки.

"Поэтому очевидно, что в ближайшие 4-8 недель мы будем видеть крайне непростую ситуацию в поле боя", — прогнозирует Селезнев.

Наибольшую опасность эксперт видит на Покровском направлении (бывшем Авдеевском), если российская армия продолжит наступление и с той же динамикой. Российский генералитет готов идти на потери ради достижения политических целей диктатора Владимира Путина — полной оккупации Донецкой и Луганской областей.

После указанного времени, надеется Селезнев, ресурсы оккупантов должны иссякнуть.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал об очень угрожающей ситуации для Сил обороны, которая сложилась вблизи Торецкая.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://uatv.ua/uk/armiya-rf-tysne-na-p-yaty-napryamkah-novyny-z-frontu-budut-skladnymy-analiz-seleznova/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости