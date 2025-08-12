logo

Ситуация на Донбассе после прорыва РФ: каковы дальнейшие сценарии развития событий

ВСУ опрокидывают дополнительные силы на восток, чтобы остановить дальнейшее продвижение врага и не допустить оцепления стратегических городов

  Российский прорыв на восточном фронте Украины вызвал обеспокоенность в Киеве в преддверии встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Это усугубило предположение, что Кремль может потребовать от Украины дополнительных уступок во время мирных переговоров.

Ситуация на Донбассе после прорыва РФ: каковы дальнейшие сценарии развития событий

Прорыв РФ на Донбассе (фото из открытых источников)

Издание Financial Times проанализировало ситуацию, собрав мнения экспертов и свежие заявления украинского военного командования. По его данным, российские подразделения продвинулись почти на 15 километров по узкому коридору в Донецкой области, почти полностью окружив Покровск. Такая ситуация создает риск перерезания трассы, соединяющей Доброполье с Краматорском, и может позволить противнику обходить украинские оборонные рубежи.

В публикации отмечается, что этот прорыв является одним из самых больших успехов российских войск за последние двенадцать месяцев. Также отмечается, что США оказывают давление на Киев с целью достижения мирного соглашения, вызывающего озабоченность у президента Владимира Зеленского относительно возможного использования Путиным этой встречи для укрепления собственных позиций на фронте.

"Ситуация достаточно хаотична: враг продвигается вглубь нашей территории, обнаруживая слабые места в обороне, после чего закрепляется и готовит силы для дальнейших атак", — отметили в заявлении украинского мониторингового проекта DeepState.

В командовании оперативно-стратегической группировки "Днепр" опровергли информацию о масштабном прорыве, уточнив, что враг прорвался только за первую линию обороны.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины также не подтвердили данные о глубоком прорыве, но сообщили, что по приказу главнокомандующего Александра Сырского на Добропольское и Покровское направления опрокидывают дополнительные подразделения.

Напомним, что "Комментарии" писали об стремительном прорыве армии РФ под Добропольем . Резкое продвижение российских сил на 11-12 километров в направлении Доброполья вызвало беспокойство среди украинцев. Специалисты отмечают, что это очередное подтверждение того, что Путин намерен и дальше вести захватническую войну, игнорируя заявления международных лидеров.

Военный аналитик, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в комментарии для ТСН.ua объяснил причины такого развития событий и наметил, что необходимо сделать для стабилизации ситуации на передовой. По словам Романенко, подобный прорыв был следствием проблемы, которая вызревала более полугода. Главной причиной он называет нехватку ресурсов и резервов у украинских защитников.



Источник: https://www.ft.com/content/1a073378-3d16-44ea-a9e5-c57141260d80
