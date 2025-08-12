Ситуация на Донбассе после прорыва РФ: каковы дальнейшие сценарии развития событий

Российский прорыв на восточном фронте Украины вызвал обеспокоенность в Киеве в преддверии встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Это усугубило предположение, что Кремль может потребовать от Украины дополнительных уступок во время мирных переговоров.

Прорыв РФ на Донбассе (фото из открытых источников)

Издание Financial Times проанализировало ситуацию, собрав мнения экспертов и свежие заявления украинского военного командования. По его данным, российские подразделения продвинулись почти на 15 километров по узкому коридору в Донецкой области, почти полностью окружив Покровск. Такая ситуация создает риск перерезания трассы, соединяющей Доброполье с Краматорском, и может позволить противнику обходить украинские оборонные рубежи.

В публикации отмечается, что этот прорыв является одним из самых больших успехов российских войск за последние двенадцать месяцев. Также отмечается, что США оказывают давление на Киев с целью достижения мирного соглашения, вызывающего озабоченность у президента Владимира Зеленского относительно возможного использования Путиным этой встречи для укрепления собственных позиций на фронте.

"Ситуация достаточно хаотична: враг продвигается вглубь нашей территории, обнаруживая слабые места в обороне, после чего закрепляется и готовит силы для дальнейших атак", — отметили в заявлении украинского мониторингового проекта DeepState.

В командовании оперативно-стратегической группировки "Днепр" опровергли информацию о масштабном прорыве, уточнив, что враг прорвался только за первую линию обороны.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины также не подтвердили данные о глубоком прорыве, но сообщили, что по приказу главнокомандующего Александра Сырского на Добропольское и Покровское направления опрокидывают дополнительные подразделения.

Напомним, что "Комментарии" писали об стремительном прорыве армии РФ под Добропольем . Резкое продвижение российских сил на 11-12 километров в направлении Доброполья вызвало беспокойство среди украинцев. Специалисты отмечают, что это очередное подтверждение того, что Путин намерен и дальше вести захватническую войну, игнорируя заявления международных лидеров.

Военный аналитик, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в комментарии для ТСН.ua объяснил причины такого развития событий и наметил, что необходимо сделать для стабилизации ситуации на передовой. По словам Романенко, подобный прорыв был следствием проблемы, которая вызревала более полугода. Главной причиной он называет нехватку ресурсов и резервов у украинских защитников.