Ситуация максимально тревожная: россияне готовят для ВСУ второе кольцо

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Ткачик Олеся
Ситуация в районе Великой Новоселки накалилась, отметил в эфире "Эспрессо" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
Бои в Донецкой области
По его словам, обстановка вблизи Великой Новоселки остается крайне напряженной. Южнее населенного пункта наши военные удерживают Макаровку, которую удалось отбить у врага. Однако противник перешел реку Мокри Ялы, фактически перерезав транспортное сообщение между Макаровкой и Большой Новоселкой.
По его словам, сейчас важно понять, насколько долго наши подразделения смогут содержать этот участок, учитывая всеобщие обстоятельства. При этом Згурец подчеркнул, что враг имеет определенные успехи, в частности, после того, как наши военные выбили его из Нового Комара, но впоследствии россияне смогли вернуть утраченные позиции. Это создает угрозу для логистики Большой Новоселки, добавил эксперт.
Згурец также отметил, что противник пытается усилить свое влияние в районе Солнцевки и Старых Тернов. Цель окупантов — обойти Кураховское водохранилище, выйти на трассу западнее Курахового и усложнить использование Кураховской ТЭС как стратегической зоны для обороны.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне, вероятно, имеют четкие сроки по захвату населенных пунктов в Донецкой области.
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