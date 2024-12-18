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Ситуация максимально тревожная: россияне готовят для ВСУ второе кольцо

Ситуация у Великой Новоселки в Донецкой области обостряется

18 декабря 2024, 13:02
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Ткачик Олеся

Ситуация в районе Великой Новоселки накалилась, отметил в эфире "Эспрессо" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Ситуация максимально тревожная: россияне готовят для ВСУ второе кольцо

Бои в Донецкой области

По его словам, обстановка вблизи Великой Новоселки остается крайне напряженной. Южнее населенного пункта наши военные удерживают Макаровку, которую удалось отбить у врага. Однако противник перешел реку Мокри Ялы, фактически перерезав транспортное сообщение между Макаровкой и Большой Новоселкой.

"Враг пытается создать второе кольцо прорыва над Макаровкой, что создает риск для подразделений ВСУ. Возникает вопрос, не будет ли повторена история с "карманом", который был в зоне Успеновки близ Курахово, откуда исходили наши подразделения. Поэтому сейчас этот участок выглядит тревожно", – отметил эксперт.

По его словам, сейчас важно понять, насколько долго наши подразделения смогут содержать этот участок, учитывая всеобщие обстоятельства. При этом Згурец подчеркнул, что враг имеет определенные успехи, в частности, после того, как наши военные выбили его из Нового Комара, но впоследствии россияне смогли вернуть утраченные позиции. Это создает угрозу для логистики Большой Новоселки, добавил эксперт.

Згурец также отметил, что противник пытается усилить свое влияние в районе Солнцевки и Старых Тернов. Цель окупантов — обойти Кураховское водохранилище, выйти на трассу западнее Курахового и усложнить использование Кураховской ТЭС как стратегической зоны для обороны.

"Кураховская ТЭС расположена к югу от расположенного выше Кураховского водохранилища. Враг пытается создать предпосылки для того, чтобы наши войска не могли использовать потенциал промзоны для активной обороны. Риски обхода Курахового существуют, но все зависит от того, как Генштаб ВСУ найдет способы сбалансирования этих рисков", — подытожил Згурец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне, вероятно, имеют четкие сроки по захвату населенных пунктов в Донецкой области.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-zgurets-u-rayoni-velikoi-novosilki-vorog-namagaetsya-stvoriti-druge-kiltse-bilya-makarivki
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