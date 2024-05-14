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Ситуация критическая. Стало известно, что происходит в городе, который враг ровняет с землей

Ситуация в Волчанске сейчас критическая, заявил в эфире телемарафона глава Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили. По его словам, враг ровняет город с землей, в окрестностях идут стрелковые бои

сегодня, 17:21
Автор:
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Ткачик Олеся
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Российские террористы продолжают обстреливать Волчанск, что в Харьковской области из всего, чего только могут, сообщил Тамаз Гамбарашвили. По его словам, оккупанты практически разрушили город. Теперь, по его словам, захватчики пытаются начинать уличные бои с Силами обороны.

Ситуация критическая. Стало известно, что происходит в городе, который враг ровняет с землей

Волчанск

При этом Гамбарашвили сообщил, что Волчанск полностью находится под контролем ВСУ. По его словам, оккупанты небольшими группами все же пытаются зайти на окраины города, поэтому там идут уличные стрелковые бои.

"Ситуация крайне тяжелая",
– сказал чиновник и добавил, что продолжается эвакуация жителей города.

Впрочем, по его словам, большинство жителей покинули город самостоятельно на своих автомобилях. Сейчас эвакуируют тех, кто не сумел сделать это самостоятельно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что вот уже пятый день российские террористы пытаются захватить Волчанск. Поскольку они этого сделать не могут, то ровняют город с землей, используя тактику выжженной земли. Кстати, раньше об этой тактике рассказывал российский пропагандист Захар Прилепин. Он признал, что российские войска, чтобы захватить какой-либо из населенных пунктов в Донецкие области, полностью его уничтожают и только так могут туда зайти и установить контроль над территорией.

При этом ранее эксперты рассказывали, что оккупанты планировали захватить Волчанск еще в первый день так называемого прорыва в Харьковской области. Однако до сих пор этого сделать не могут, поскольку возле Волчанска уже построены оборонительные рубежи.

Впрочем, военные в Волчанске все же имеют проблемы с дронами . Также, вероятно, там не установлены минные поля, поскольку оккупанты достаточно свободно передвигаются небольшими группами.




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