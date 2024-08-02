Ситуация критическая: РФ перебрасывает дополнительные бригады в сторону Покровска

Российские захватчики перебрасывают дополнительные бригады на Покровское направление, где идет их наступление, сообщил аналитик проекта DeepState Руслан Микула.

Россияне продолжают наступление на Покровском направлении. Фото из открытых источников

Аналитик рассказал, что ситуация на Покровском направлении становится критической – ВСУ потеряли немало сел и территорий.

"Россия сейчас перебрасывает новые бригады на Покровское направление. Одна из вражеских бригад, которую ВСУ ранее разбили в районе Крынок, была восстановлена в районе Джанкоя и сейчас находится в районе Бердичев, к западу от Авдеевки. Враг продолжает перебрасывание своих сил на Покровское направление. Трудно предусмотреть, сколько их еще будет, так как враг не считает потери", — сообщил Руслан Микула.

Аналитик добавил, что россияне обладают большим человеческим потенциалом, который "используется по максимуму".

Как известно, 1 августа Deep State сообщил о критической ситуации для Сил обороны Украины на Покровском направлении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный эксперт Defense Express Иван Киричевский заявил, что остановка врага на Покровском направлении заставит россиян снизить свои амбиции. По словам военного эксперта, заявление президента Украины Владимира Зеленского о сложной ситуации на Покровском направлении свидетельствует, что там действительно нужно сконцентрировать усилия Сил обороны и партнеров. Как говорит эксперт, именно на это направление срочно требуется любое дополнительное вооружение, которое могут найти западные партнеры, даже если речь идет о дополнительных патронах, артиллерийских боеприпасах или гранатометах. На Покровском направлении сейчас сосредоточен основной удар российкой армии.

