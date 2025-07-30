Ситуация критическая: на Покровском направлении шесть бригад могут попасть в окружение

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Лиля Воробьева
Силы обороны Украины продолжают уничтожать недавно проникшие в Покровск российские диверсионно-разведывательные группы. Военные признают, что основная угроза обороне города — не эти группы. Об этом они рассказали в комментарии hromadske.
Бои на Покровском направлении (фото из открытых источников)
Первые официальные сообщения о проникновении российских военных в Покровск появились 21 июля. С тех пор украинские силы активно борются с диверсантами, однако часть из них все еще не обнаружена и не обезврежена.
Один из высокопоставленных офицеров отметил, что 29 июля в городе удалось уничтожить около десяти российских военных.
Все военные, которые общались с журналистами, подчеркивают: враждебные диверсионные группы не основная проблема для обороны Покровска. Значительно большее беспокойство вызывает ситуация вблизи Родинского. Если этот населенный пункт будет захвачен противником, это будет фактически означать блокировку подъездов к Покровску.
По словам военных, логистика в городе уже находится в критическом состоянии. Половину транспорта, который пытается добраться до населенного пункта, поражают вражеские дроны, поэтому бойцам в основном приходится добираться пешком.
Силы обороны удерживают Родинское, однако российские войска заняли позиции на шахте, расположенной перед городом.
Давшие комментарии hromadske характеризуют ситуацию на Покровском направлении как критическую. Двое из них заявили, что в случае, если не будет стабилизирован северный фланг, Покровск может оказаться в окружении в течение одной-двух недель.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что три бригады могут попасть в окружение около двух городов. Украинские подразделения могут попасть в оцепление в районе Покровска и Мирнограда, поскольку войска РФ активно продвигаются на север в направлении Доброполья, пытаясь перерезать основную линию снабжения Сил обороны. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на военных, осведомленных о ситуации в этом направлении.Как отмечается, за последние три месяца выступление российских сил вдоль трассы Покровск-Константиновка растянулось более чем на 10 км, образуя восточную "клешню", которая охватывает Покровск и Мирноград.