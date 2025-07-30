Ситуация критическая: на Покровском направлении шесть бригад могут попасть в окружение

Силы обороны Украины продолжают уничтожать недавно проникшие в Покровск российские диверсионно-разведывательные группы. Военные признают, что основная угроза обороне города — не эти группы. Об этом они рассказали в комментарии hromadske.

Бои на Покровском направлении (фото из открытых источников)

Первые официальные сообщения о проникновении российских военных в Покровск появились 21 июля. С тех пор украинские силы активно борются с диверсантами, однако часть из них все еще не обнаружена и не обезврежена.

Один из высокопоставленных офицеров отметил, что 29 июля в городе удалось уничтожить около десяти российских военных.

Все военные, которые общались с журналистами, подчеркивают: враждебные диверсионные группы не основная проблема для обороны Покровска. Значительно большее беспокойство вызывает ситуация вблизи Родинского. Если этот населенный пункт будет захвачен противником, это будет фактически означать блокировку подъездов к Покровску.

"Шесть бригад могут попасть в окружение", — сообщил один из офицеров, служащий в Покровском секторе.

По словам военных, логистика в городе уже находится в критическом состоянии. Половину транспорта, который пытается добраться до населенного пункта, поражают вражеские дроны, поэтому бойцам в основном приходится добираться пешком.

Силы обороны удерживают Родинское, однако российские войска заняли позиции на шахте, расположенной перед городом.

"Очень много подразделений. Это дает как определенный плюс, так и минус, потому что усложняет взаимодействие — не соответствие линии ЛБЗ, россияне периодически в глубоком тылу. Неадекватность линии усложняет обнаружение врага, потому что долгий подлет 'молвика' и очень густые не избитые посадки", — пояснил один.

Давшие комментарии hromadske характеризуют ситуацию на Покровском направлении как критическую. Двое из них заявили, что в случае, если не будет стабилизирован северный фланг, Покровск может оказаться в окружении в течение одной-двух недель.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что три бригады могут попасть в окружение около двух городов. Украинские подразделения могут попасть в оцепление в районе Покровска и Мирнограда, поскольку войска РФ активно продвигаются на север в направлении Доброполья, пытаясь перерезать основную линию снабжения Сил обороны. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на военных, осведомленных о ситуации в этом направлении.

Как отмечается, за последние три месяца выступление российских сил вдоль трассы Покровск-Константиновка растянулось более чем на 10 км, образуя восточную "клешню", которая охватывает Покровск и Мирноград.