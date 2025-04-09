Ситуация критическая, фронт может рухнуть: детали

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Ткачик Олеся
В Лиманском направлении произошла критическая ситуация, заявил журналист Юрий Бутусов. По его словам, если немедленно не будут приняты управленческие и организационные решения, то фронт на Осколе рухнет.
Война в Украине
Как сообщил журналист, продолжается наступление оккупационных войск из района Невское-Терны на села Катериновка и Новое.
По его словам, россияне наступают на подразделения 66-й механизированной бригады, которая прилагает все усилия, но у врага сохраняется преимущество.
Журналист подчеркнул, что 66-я бригада – это сосед 3-й штурмовой бригады, которую сейчас разворачивают в 3-й армейский корпус.
Он подчеркнул, что ситуация просто критична, именно сейчас нужно действовать и спасать Лиманский фронт. При этом он добавил, что нужно также включить в единую полосу район Терны-Ямполевка, чтобы полностью блокировать рубеж наступления двух русских общевойсковых армий.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о критической ситуации на Лиманском направлении.
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