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Ситуация критическая, фронт может рухнуть: детали

На Лиманском направлении нужны немедленные управленческие решения, потому что в противном случае фронт рухнет

сегодня, 07:05
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Ткачик Олеся

В Лиманском направлении произошла критическая ситуация, заявил журналист Юрий Бутусов. По его словам, если немедленно не будут приняты управленческие и организационные решения, то фронт на Осколе рухнет.

Ситуация критическая, фронт может рухнуть: детали

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Как сообщил журналист, продолжается наступление оккупационных войск из района Невское-Терны на села Катериновка и Новое.

"Оккупациях этих сел приведет к тяжелым последствиям. Враг терпит значительные потери, россияне атакуют в лоб, но они также имеют массированную поддержку дронов и артиллерии, и имеют значительно большие резервы пехоты, чтобы продолжать наступление", — сообщил Бутусов.

По его словам, россияне наступают на подразделения 66-й механизированной бригады, которая прилагает все усилия, но у врага сохраняется преимущество.

Журналист подчеркнул, что 66-я бригада – это сосед 3-й штурмовой бригады, которую сейчас разворачивают в 3-й армейский корпус.

"Возникает логический вывод – 66-ю бригаду включить в состав 3-го корпуса и сам корпус сделать ответственным за стабилизацию обороны на фронте прорыва. Единый центр управления улучшит управляемость и взаимодействие, организует маневр силами и средствами. Ведь именно для этого корпуса и были созданы, почему не передаются реальные полномочия?" – говорит Бутусов.

Он подчеркнул, что ситуация просто критична, именно сейчас нужно действовать и спасать Лиманский фронт. При этом он добавил, что нужно также включить в единую полосу район Терны-Ямполевка, чтобы полностью блокировать рубеж наступления двух русских общевойсковых армий.

"Здесь нужны резервы, нужно пополнение в комплексе с организационными и управленческими решениями", – добавил Бутусов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о критической ситуации на Лиманском направлении.




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Источник: https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0VWmKbuMrtH4srJ7hzMbNmHmXu1zya85wboJhM4B4TLkAGK3wxH6pEwZr7zMyFaBDl?locale=ru_RU
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