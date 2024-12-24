Ситуация критическая, а штурмы идут нон-стоп: где враг хочет одержать победу к праздникам

Как сообщил в Телеграмме лейтенант ВСУ с позывным "Алекс", российские захватчики штурмуют Курахово в режиме нон-стоп. По его словам, россияне давят в основном пехотой, пытаясь выискивать "дыры" в нашей обороне, то есть искать позиции, на которых нет пехоты, чтобы проникать дальше через них.

Бои в Донецкой области

"Честно говоря, очень сложно вести боевые действия в таких условиях. Курахово полностью стирают КАБами, потому что КАБы у них как арта – пох*й что там, отрабатывают по площади, чтобы хотя бы что-то уничтожить", — сообщил военный.

По его информации, на данный момент Силы обороны Украины контролируют около 30% Курахово.

При этом, как отметил в эфире Радио НВ ветеран АТО Евгений Дикий, нет оснований утверждать, что украинские защитники и защитницы стали хуже воевать.

"Вопрос просто об их количестве. В Курахово мы впервые уперлись в то, что у нас большой город, в нем есть укрепрайоны, в нем есть фортификация, но у нас физически настолько острый дефицит людей, что просто некому эти городские кварталы и эти укрепления содержать", — подчеркнул Дикий.

Эксперт добавил, что именно в Курахово наиболее критическая ситуация с личным составом, и исключительно за счет этого российские оккупанты там продвигаются гораздо быстрее, чем во всех предыдущих городах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ранее военный Николай Мельник сообщил, что необходимо признать простую вещь — битва за Курахово проиграна. По его словам, это не плохо и не плохо, это факт. Военный подчеркнул, что полтора месяца назад он предупреждал о необходимости отвода украинских сил из успеновского кармана и о важности усиления обороны Константинопольского направления, потому что именно туда будет направлен главный удар.





