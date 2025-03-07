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Ситуация крайне сложная, оборона прорвана: будут ли выводить войска из Курской области

В Курской области россияне снова начали вводить в бой северных корейцев

7 марта 2025, 16:55
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Ткачик Олеся

Ситуация в Курской области очень сложная, отмечает журналист Юлия Кириенко-Меринова.

Ситуация крайне сложная, оборона прорвана: будут ли выводить войска из Курской области

Бои в Курской области

"Прорвали оборону еще пару дней назад. Наша пехота отражалась как могла. Но корейцев больше. Наступали именно они, и только они. И эти "воины" уже не бегут по стаду, как это делали в первых своих штурмах. А идут группками, по два-три и на оттяжке друг от друга. Научились воевать. К сожалению, для нас", — отметила журналист.

По ее словам, речь пока не идет о том, чтобы выводить войска из Курской области. Впрочем, добавляет она, будут ли резервы, чтобы стабилизировать линию, это вопрос.

О том, что в Курской области россияне начали вводить в бой северных корейцев, сообщил также в Телеграмме офицер ВСУ с позывным Алекс.

"На Курщине под движуху на границе Сумской области, пид*ры усилили давление на Курское выступление, которое контролируется Силами обороны, в частности снова начали вводить в бой личный состав ВС КНДР", — отметил он.

В свою очередь военный обозреватель Богдан Мирошников сообщил о потерях позиций Сил обороны в Курской области.

"Ну вот понемногу видны потери территории на Курщине… Логистика очень сложна и связана с игрой в лотерею. Если не будут приняты срочные решения, то зона контроля будет еще больше сужаться. И к чему это приведет в итоге, думаю, вы понимаете", – написал эксперт в Телеграмме.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что наиболее критическая обстановка складывается на границе Курщины и Сумщины, где продолжаются активные попытки давления врага на позиции украинских военных. Об этом сообщает проект Deepstate. В районе Нового складывается наиболее трудная ситуация.




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Источник: https://www.facebook.com/ulkinova/posts/pfbid021jgFraTyCmj8DYYxLiwP3CJoQqqx44bESBB7C48J5314wkyna56MVNvGFA6tjSPQl
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