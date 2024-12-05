Ситуация катастрофическая: жители оккупированного города получили огромную проблему

В районе Мариуполя критически снизился уровень воды в Старокрымском водохранилище, что ставит под угрозу обеспечение города питьевой водой. По словам руководителя "Центра изучения оккупации" Петра Андрющенко, эта проблема может достичь пика уже в 2025 году, когда водохранилище может окончательно высохнуть.

Мариуполь

"В Мариуполе нет других источников водоснабжения, что делает ситуацию катастрофической", – отметил Андрющенко в комментарии 24 канала.

Старокрымское водохранилище использовалось как резервное еще с 2014 года, когда из-за российской агрессии другие способы водоснабжения Донбасса постоянно находились под угрозой обстрелов. Однако после оккупации региона город почти три года остается без основного источника воды, полагаясь исключительно на водохранилище.

Водохранилище пополняется естественными путями – за счет дождей и грунтовых вод, качество которых оставляет желать лучшего.

"Вода имеет желтый цвет и становится пригодной к употреблению только после кипячения", – объяснил Андрющенко.

По состоянию на осень 2024 года уровень воды в водохранилище снизился почти на 5 метров, и перспективы на зиму остаются неутешительными из-за возможного отсутствия осадков. Эксперт предположил, что к осени 2025 г. город может полностью потерять воду.

При этом, по словам Андрющенко, оккупационные власти не ищут способов решения проблемы. Ситуацию усложняет и миграционная политика России, способствующая переселению граждан в временно оккупированный Мариуполь, что дополнительно увеличивает нагрузку на ресурсы города.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что оккупационные власти пытаются избавиться от коренного населения Мариуполя и заменить его более лояльными россиянами.



