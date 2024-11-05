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Ситуация катастрофическая: враг берет в кольцо Курахово

Оккупанты продвинулись к югу от Курахово

сегодня, 00:10
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Марьян Ощановский

Российские захватчики продвинулись к югу от города Курахово, захватив населенный пункт Трудовое и начав атаку на Успеновку.

Ситуация катастрофическая: враг берет в кольцо Курахово

Россия продвигается в сторону Курахово. Фото из открытых источников

Как сообщил военнослужащий ВСУ с позывным "Мучной", перед российской армией на этом участке фронта стоит задача взять под контроль левый берег Сухих Ялов, продолжать движение на Константинополь и начать перерезать связь с юга Курахово.

"План врага неизменен – постепенно подтягивать фланги и плавно двигаться на север. Также противник постепенно занимает позиции к востоку и юго-востоку от Успеновки", — сообщил военный "Мучной".

Он считает, что украинские подразделения, которые находятся между Максимилиановкой и Елизаветовкой, необходимо отводить, поскольку "скоро может образоваться мешок".

Впоследствии, добавил военный, подразделениям ВСУ придется отходить и из Курахово.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в украинской армии достаточно солдат, чтобы воевать еще 6-12 месяцев. Затем в ВСУ начнется острая нехватка личного состава, пишет The New York Times со ссылкой на Пентагон. NYT пишет, что представители американских военных и разведывательных служб пришли к выводу, что война в Украине больше не является безвыходной ситуацией, поскольку Россия добивается устойчивых успехов, а чувство пессимизма в Киеве и Вашингтоне усиливается.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что войска КНДР, которые будут вовлечены в боевые действия против Украины, будут иметь проблемы с совместимостью с российскими силами и использованием техники, считает разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании. Отмечается, что северокорейские войска, которые будут вовлечены в боевые действия против Украины, будут иметь проблемы с совместимостью с российскими силами и использованием техники. По данным британского Минобороны, около 10 тысяч военнослужащих КНДР уже находятся на территории России, а некоторые из них развернуты в Курской области.



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Источник: https://t.me/muchnoyairborne/10824
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