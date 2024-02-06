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Ситуация «хрупкая». На Запорожской АЭС истекает срок эксплуатации ядерного топлива

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что на ЗАЭС истекает срок эксплуатации топлива и остро не хватает работников. Все эти вопросы он намерен обсудить в Москве, сообщает портал «Комментарии»

сегодня, 17:09
Автор:
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Ткачик Олеся
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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси перед визитом на оккупированную Запорожскую АЭС и встречей с ее российским руководством в Москве озвучил ряд немедленно решенных проблем. Поскольку, по его словам, ситуация на АЭС – "хрупкая".

Ситуация «хрупкая». На Запорожской АЭС истекает срок эксплуатации ядерного топлива

На ЗАЭС не хватает персонала

По его словам, в первую очередь необходимо решить проблему ядерного горючего в реакторах, срок эксплуатации которого истекает.

"Мы будем настаивать на проведении с нашей стороны максимально глубокой оценки состояния топлива в энергоблоках",
– сказал Гросси во время брифинга в Киеве.

Вместе с тем, как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, срок эксплуатации топлива истек. Теперь, по его словам, производитель должен сообщить, можно ли его эксплуатировать при таких обстоятельствах.

"Если невозможно – нужно совершать действия по выгрузке этого топлива, это должен быть квалифицированный персонал, дальше вопросы хранения этого топлива. Это важные вопросы безопасности Европы",
– сказал Галущенко.

Кроме того, Гросси обратил внимание на еще одну острую проблему на ЗАЭС – отсутствие необходимого количества персонала для ее обслуживания. По его словам, из необходимых минимум 10 тыс. работников на станции работает половина. Он сообщил, что такая ситуация была вызвана тем, что с 1 февраля российское оккупационное руководство ЗАЭС запретило доступ к атомной электростанции работникам, не получившим российское гражданство и не заключившим договор с "Росатомом".

"Это будет одним из главных вопросов, которые я буду поднимать перед руководством станции, как они планируют заменить эти должности, какими людьми, потому что это технический персонал, выполнявший определенные функции, очень важные для безопасности",
‒ рассказал гендиректор МЕГАТЭ.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики усилили давление на работников Запорожской атомной станции, которые продолжают проживать в оккупированном городе Энергодаре, однако отказались сотрудничать с врагом. Как сообщает Центр национального сопротивления, из-за специфичности и сложности профессии работника атомной электростанции, оккупанты не могут набрать новых сотрудников, поскольку специалистов не хватает в самой России. Отмечается, что работников станции к работе не допускают, а вызывают на допросы и угрожают членам их семей. Российская оккупационная администрация заявляет, что дефицита кадров на ЗАЭС нет, однако эта информация не соответствует действительности. Пока станция не производит электроэнергию и фактически является инструментом шантажа в руках врага.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что постоянное представительство Российской Федерации при международных организациях в Вене признало , что территория ЗАЭС заминирована.




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