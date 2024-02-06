Ситуация «хрупкая». На Запорожской АЭС истекает срок эксплуатации ядерного топлива

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Ткачик Олеся
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси перед визитом на оккупированную Запорожскую АЭС и встречей с ее российским руководством в Москве озвучил ряд немедленно решенных проблем. Поскольку, по его словам, ситуация на АЭС – "хрупкая".
На ЗАЭС не хватает персонала
По его словам, в первую очередь необходимо решить проблему ядерного горючего в реакторах, срок эксплуатации которого истекает.
Вместе с тем, как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, срок эксплуатации топлива истек. Теперь, по его словам, производитель должен сообщить, можно ли его эксплуатировать при таких обстоятельствах.
Кроме того, Гросси обратил внимание на еще одну острую проблему на ЗАЭС – отсутствие необходимого количества персонала для ее обслуживания. По его словам, из необходимых минимум 10 тыс. работников на станции работает половина. Он сообщил, что такая ситуация была вызвана тем, что с 1 февраля российское оккупационное руководство ЗАЭС запретило доступ к атомной электростанции работникам, не получившим российское гражданство и не заключившим договор с "Росатомом".
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики усилили давление на работников Запорожской атомной станции, которые продолжают проживать в оккупированном городе Энергодаре, однако отказались сотрудничать с врагом. Как сообщает Центр национального сопротивления, из-за специфичности и сложности профессии работника атомной электростанции, оккупанты не могут набрать новых сотрудников, поскольку специалистов не хватает в самой России. Отмечается, что работников станции к работе не допускают, а вызывают на допросы и угрожают членам их семей. Российская оккупационная администрация заявляет, что дефицита кадров на ЗАЭС нет, однако эта информация не соответствует действительности. Пока станция не производит электроэнергию и фактически является инструментом шантажа в руках врага.
Также портал "Комментарии" рассказывал, что постоянное представительство Российской Федерации при международных организациях в Вене признало , что территория ЗАЭС заминирована.
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