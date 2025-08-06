Ситуация ежедневно ухудшается: каковы истинные намерения России на оккупированных территориях

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
На оккупированных территориях захватнические власти отбирают имущество украинцев. Так, оккупационная администрация активизировала процесс "легализированного" захвата жилья у мариупольцев.
Оккупанты. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что людей массово выселяют из собственных квартир под предлогом оформления "бесхозяйственного имущества". Аналитики Центра объяснили, что решение об отчуждении принимается через псевдосуды. Для этого даже не требуется участие или уведомление фактических владельцев.
Аналитики отмечают, что подобная практика распространена и в других оккупированных регионах. Так, в Луганской области Россия проводит инвентаризацию, передает отобранные территории под застройку и заселяет их собственными гражданами.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские войска нанесли удар по критической инфраструктуре в Харьковской области. Россияне заявили, что "российские дроны ударили по военным объектам в Лозовой Харьковской области".
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что информация, распространяемая российскими Telegram-каналами, неправдива.