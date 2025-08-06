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Ситуация ежедневно ухудшается: каковы истинные намерения России на оккупированных территориях

6 августа 2025, 18:15
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Кречмаровская Наталия

На оккупированных территориях захватнические власти отбирают имущество украинцев. Так, оккупационная администрация активизировала процесс "легализированного" захвата жилья у мариупольцев.

Ситуация ежедневно ухудшается: каковы истинные намерения России на оккупированных территориях

Оккупанты. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что людей массово выселяют из собственных квартир под предлогом оформления "бесхозяйственного имущества". Аналитики Центра объяснили, что решение об отчуждении принимается через псевдосуды. Для этого даже не требуется участие или уведомление фактических владельцев.

"Мариупольцам, которые пытаются вернуться в свои квартиры, заявляют, что жилье им больше не принадлежит. Все имущество — включая технику, мебель и личные вещи — комиссии описывают и передают новым "заселенцам", чаще всего — благосклонным путинскому режиму россиянам или участникам "СВО", — сообщает ЦПД.

Аналитики отмечают, что подобная практика распространена и в других оккупированных регионах. Так, в Луганской области Россия проводит инвентаризацию, передает отобранные территории под застройку и заселяет их собственными гражданами.

"Это не просто мародерство — это спланированная политика вытеснения украинского населения с оккупированных территорий для усиления влияния своей власти", — сообщают в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские войска нанесли удар по критической инфраструктуре в Харьковской области. Россияне заявили, что "российские дроны ударили по военным объектам в Лозовой Харьковской области".

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что информация, распространяемая российскими Telegram-каналами, неправдива.




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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15209
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