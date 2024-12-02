Ситуация близка к критической: враг готовит полуокружение Сил обороны

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Ткачик Олеся
Ситуация вблизи Великой Новоселки в Волновахском районе Донецкой области обостряется. Российские войска пытаются создать оперативное полуокружение вокруг населенного пункта, уже взяв под контроль две из трех дорог в город. Об этом сообщил военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев в эфире "Общественного".
Бои в Донецкой области
По его словам, всеобщая ситуация на фронте остается сложной. Враг проводит наступательные действия в нескольких направлениях одновременно. Особенно опасна ситуация в районе Великой Новоселки и Нового Комара, где российские войска пытаются полуокружить наш гарнизон, защищающий эту территорию.
По его словам, ситуация у Великой Новоселки имеет риски перерасти в критическую. Селезнев добавил, что из трех дорог в Большую Новоселку две уже находятся под контролем российских оккупантов.
По другим участкам фронта Селезнев отметил, что российские войска значительно уменьшили использование управляемых авиационных бомб. По мнению эксперта, это может быть связано как с погодными условиями, например обильным туманом, так и с возможным усилением нашей противовоздушной обороны. Но факт остается фактом – интенсивность авиационных ударов со стороны врага существенно снизилась, что стало для нас определенным преимуществом, добавил эксперт.
Однако российские войска продолжают активно применять артиллерию и прибегают к массовым штурмам, что позволяет им продвигаться вперед.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, могут ли кафиры захватить Славянск.
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