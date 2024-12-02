Ситуация близка к критической: враг готовит полуокружение Сил обороны

Ситуация вблизи Великой Новоселки в Волновахском районе Донецкой области обостряется. Российские войска пытаются создать оперативное полуокружение вокруг населенного пункта, уже взяв под контроль две из трех дорог в город. Об этом сообщил военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев в эфире "Общественного".

Бои в Донецкой области

По его словам, всеобщая ситуация на фронте остается сложной. Враг проводит наступательные действия в нескольких направлениях одновременно. Особенно опасна ситуация в районе Великой Новоселки и Нового Комара, где российские войска пытаются полуокружить наш гарнизон, защищающий эту территорию.

"Тенденция вызывает серьезную обеспокоенность. По всей видимости, враг не остановится и продолжит наступление в направлении Запорожской области", — подчеркнул эксперт.

По его словам, ситуация у Великой Новоселки имеет риски перерасти в критическую. Селезнев добавил, что из трех дорог в Большую Новоселку две уже находятся под контролем российских оккупантов.

"Если эта тенденция продолжится, существует значительный риск оперативного полуокружения нашего гарнизона, что создает серьезную угрозу", — подчеркнул эксперт.

По другим участкам фронта Селезнев отметил, что российские войска значительно уменьшили использование управляемых авиационных бомб. По мнению эксперта, это может быть связано как с погодными условиями, например обильным туманом, так и с возможным усилением нашей противовоздушной обороны. Но факт остается фактом – интенсивность авиационных ударов со стороны врага существенно снизилась, что стало для нас определенным преимуществом, добавил эксперт.

Однако российские войска продолжают активно применять артиллерию и прибегают к массовым штурмам, что позволяет им продвигаться вперед.

"Но это дорого им обходится. За последние четыре дня потери врага никогда не были ниже 1,7 тысяч убитых и раненых военных. Такие потери свидетельствуют о высокой цене их попыток наступать", — подчеркнул Селезнев.

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