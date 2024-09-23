Ситуация адская: военный рассказал, где россияне ведут самые жестокие бои

Фактически
оккупанты пытались повторить или сделать вид, что сейчас не очень 2024, а весна
2022, одновременно наступать везде, говорит военный Кирилл Сазонов. По его
словам, россияне подтянули резервы, подкопили бк и технику и ломанулись на
штурмы.
Кирилл Сазонов
"Результаты есть
практически везде. Даже в Часов Яре, где казалось бы безнадежно уперлись в
канал. Бои в Нью-Йорке жесточайшие. Горит Торецк. Противник заходит в
Пречистивку и продвигается в районе Водяного. Большинству эти названия мало что
скажут, потому резюмирую – Угледар берут в клещи. Паршивая ситуация. Штурмовать
Покровск сил нет, город Селидово оказался им тоже не по зубам. Как я и писал
неделю назад, противник переносит усилия южнее и рвется к Курахово.
Промежуточные этапы Цукурино и Острый. Там самые жесткие бои", — рассказал
военный.
По его словам,
результаты у врага есть, но очень скромные и несопоставимые с вложенными
ресурсами. ВСУ, говорит военный, опять сорвали практически все амбициозные
планы противника, минусуя в критические сутки по 22 танка и полторы тысячи
личного состава.
"Бои в Нью-Йорке?
А все помнят, что еще недавно они его полностью заняли и это было правдой. Но…
теперь там опять бои. Мы вернулись. В Часике они каждый день переходят канал и
закрепляются, это правда. Только через день это новые штурмовики и новые свежие
точки перехода. Их котики из 24-ой вычищают в ноль. Каждый день", — говорит
Сазонов.
По его словам, катастрофы
нет.
"Противник уперся
в Покровск и Селидово, как мы и предполагали еще две-три недели назад. И
вынужден снова искать шпаринку, чтобы просачиваться. Это Курахово и Угледар.
Там сейчас самая адская, самая паршивая ситуация. К Угледару они пробиваются с
двух сторон, а это угрожает логистике и результат будет прогнозируемо плохой. А
по Курахово против нас плоский рельеф. Сам городок зажат между местной дорогой
за которой водохранилище и трассой на Запорожье. Впрочем, промзона ТЭС на
берегу и застройка могут стать серьезной проблемой для наступающих", —
рассказывает военные.
По его словам, ближайшее
развитие событий зависит от того, найдет ли противник новые резервы, чтобы
перекрыть свои ежедневные потери и продолжать давление на этих направлениях с
той же интенсивностью.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, где враг сумел достичь поставленных целей.
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