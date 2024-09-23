Ситуация адская: военный рассказал, где россияне ведут самые жестокие бои

Фактически оккупанты пытались повторить или сделать вид, что сейчас не очень 2024, а весна 2022, одновременно наступать везде, говорит военный Кирилл Сазонов. По его словам, россияне подтянули резервы, подкопили бк и технику и ломанулись на штурмы.

Кирилл Сазонов

"Результаты есть практически везде. Даже в Часов Яре, где казалось бы безнадежно уперлись в канал. Бои в Нью-Йорке жесточайшие. Горит Торецк. Противник заходит в Пречистивку и продвигается в районе Водяного. Большинству эти названия мало что скажут, потому резюмирую – Угледар берут в клещи. Паршивая ситуация. Штурмовать Покровск сил нет, город Селидово оказался им тоже не по зубам. Как я и писал неделю назад, противник переносит усилия южнее и рвется к Курахово. Промежуточные этапы Цукурино и Острый. Там самые жесткие бои", — рассказал военный.

По его словам, результаты у врага есть, но очень скромные и несопоставимые с вложенными ресурсами. ВСУ, говорит военный, опять сорвали практически все амбициозные планы противника, минусуя в критические сутки по 22 танка и полторы тысячи личного состава.

"Бои в Нью-Йорке? А все помнят, что еще недавно они его полностью заняли и это было правдой. Но… теперь там опять бои. Мы вернулись. В Часике они каждый день переходят канал и закрепляются, это правда. Только через день это новые штурмовики и новые свежие точки перехода. Их котики из 24-ой вычищают в ноль. Каждый день", — говорит Сазонов.

По его словам, катастрофы нет.

"Противник уперся в Покровск и Селидово, как мы и предполагали еще две-три недели назад. И вынужден снова искать шпаринку, чтобы просачиваться. Это Курахово и Угледар. Там сейчас самая адская, самая паршивая ситуация. К Угледару они пробиваются с двух сторон, а это угрожает логистике и результат будет прогнозируемо плохой. А по Курахово против нас плоский рельеф. Сам городок зажат между местной дорогой за которой водохранилище и трассой на Запорожье. Впрочем, промзона ТЭС на берегу и застройка могут стать серьезной проблемой для наступающих", — рассказывает военные.

По его словам, ближайшее развитие событий зависит от того, найдет ли противник новые резервы, чтобы перекрыть свои ежедневные потери и продолжать давление на этих направлениях с той же интенсивностью.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, где враг сумел достичь поставленных целей.



