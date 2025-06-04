Системы Patriot для Украины: в ФРГ сообщили о радикальных шагах

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил критическую потребность Украины в укреплении систем противовоздушной обороны. В связи с этим он предложил положить начало новой многонациональной инициативе, сообщает Tagesschau.

ЗРК Patriot. Фото: 24 Канал

Выступая на заседании Контактной группы по оборонной поддержке Украины, Писториус анонсировал возможный старт проекта под названием "Немедленные действия по противовоздушной обороне". Он подчеркнул важность не только усиления противовоздушной защиты, но и развития способностей ВСУ в сфере радиоэлектронной борьбы.

К инициативе планируют присоединиться Бельгия, Эстония, Италия, Швеция и Турция. По словам Писториуса, это будет способствовать безопасности украинских средств связи, а также позволит более эффективно противодействовать российским системам коммуникации.

Перед началом заседания немецкий министр отметил, что Германия уже передала Украине 25% собственных систем Patriot и пока не имеет возможности выделить больше. Однако Берлин рассматривает возможность приобретения таких систем у партнерских стран с последующей передачей Украине.

"Я четко очертил нашим партнерам на прошлой неделе: Германия исчерпала собственные запасы. Поэтому мы обращаемся к США и другим союзникам с просьбой предоставить систему Patriot или аналогичные решения. В случае необходимости мы готовы покрывать расходы, чтобы ускорить передачу — ведь времени на ожидание производства просто нет", — заявил Писториус.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что комплексы Patriot эффективно работают против самых опасных целей в небе и Украина экономно использует имеющиеся ракеты. По его словам, Украина вместе с партнерами уже приближается к решениям по дополнительным системам.

Как уже писали "Комментарии", Украина настоятельно нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны Patriot, ведь предоставленные при администрации Джо Байдена запасы иссякают, а команда Дональда Трампа не спешит присылать новые. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на шесть украинских и западных чиновников.