Синоптик рассказала, когда закончится теплая погода и придут холода

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Лиля Воробьева
С 9 ноября в Украине станет теплее, правда, не обойдется без туманов, но будет сухо и будет светить солнце. Со следующей недели в страну снова вернется типичное для ноября похолодание. Такой прогноз сделала Наталья Диденко в Facebook .
Погода в Украине (фото из открытых источников)
"С завтрашнего дня по всей Украине потеплеет. 9 ноября температура воздуха будет составлять +10 + 14 градусов, чуть ниже в восточных областях, +7 +10 градусов", — рассказала Наталья Диденко.
Синоптик рассказала, что в большинстве регионов страны – дождей в среду не будет, ведь южный антициклон организует сухую, часто даже солнечную погоду.
Но в столице Украины будет туман.
"Туманы — будут. В Киеве 9 ноября ожидается потепление до +13 градусов. Да еще без дождя", — добавила она.
По словам Наталки Диденко, тепло в Украине продержится недолго, потому что уже на следующей неделе "придет логическое ноябрьское похолодание".
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине идет похолодание . В ближайшие дни дожди в Украине и Киеве не будут надоедать украинцам, температура воздуха днем в некоторых местах будет плюсовать до 18. Но так тепло и сухо будет лишь несколько первых дней недели, ноябрьский холод придет в нашу страну уже во второй его половине. По ее прогнозу, нынешняя осень в ноябре демонстрирует пеструю палитру температуры воздуха в разных украинских регионах. Так, в западных и южных регионах будет плюсовать 12-18 градусов. В северных регионах будет прохладнее, но тоже с плюсами 8-12 градусов. В центральных областях столбики термометра покажут 9-14 градусов. Холоднее всего на этой неделе в восточных регионах, всего 6 11 градусов. Сильного ветра синоптик не прогнозирует, он будет северо-западного и умеренный.
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