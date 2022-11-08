Синоптик рассказала, когда закончится теплая погода и придут холода

Погода в Украине (фото из открытых источников)

С 9 ноября в Украине станет теплее, правда, не обойдется без туманов, но будет сухо и будет светить солнце. Со следующей недели в страну снова вернется типичное для ноября похолодание. Такой прогноз сделала Наталья Диденко в Facebook .

"С завтрашнего дня по всей Украине потеплеет. 9 ноября температура воздуха будет составлять +10 + 14 градусов, чуть ниже в восточных областях, +7 +10 градусов", — рассказала Наталья Диденко.

Синоптик рассказала, что в большинстве регионов страны – дождей в среду не будет, ведь южный антициклон организует сухую, часто даже солнечную погоду.

Но в столице Украины будет туман.

"Туманы — будут. В Киеве 9 ноября ожидается потепление до +13 градусов. Да еще без дождя", — добавила она.

По словам Наталки Диденко, тепло в Украине продержится недолго, потому что уже на следующей неделе "придет логическое ноябрьское похолодание".