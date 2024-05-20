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Синегубов встревожил информацией о том, что сейчас происходит в Волчанске

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что продолжаются бои за город Волчанск. По его словам, они идут практически чуть ли не за каждую улицу

сегодня, 17:50
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщил Олег Синегубов, Силы обороны сумели стабилизировать линию фронта на севере Харьковской области. В частности, по его информации, Вооруженные силы помешали продвижению оккупантов по Липецкому и Слобожанскому направлениям.

Синегубов встревожил информацией о том, что сейчас происходит в Волчанске

Олег Синегубов

Впрочем, по словам главы Харьковской области, Силы обороны ведут активные бои за город Волчанск. Там, как подчеркнул Синегубов, бои идут практически за каждую улицу.

При этом чиновник подчеркнул, что российские захватчики пытаются продвигаться в Волчанске, однако пока не имеют успеха.

"Напротив, наши воины пытаются отбивать дом за домом, улицу по улице этого населенного пункта",
– подчеркнул Синегубов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по информации заместителя руководителя Харьковской ОВА Романа Семенухи, Силы обороны контролируют 60% города Волчанск. По его словам, оккупанты не прекращают попыток захватить город. Там, говорит чиновник, идут штурмы за штурмами. Однако Силы обороны их отражают и пытаются улучшить свои позиции.

Кроме того, известно, что оккупанты не позволяют эвакуироваться жителям той части города, которую они контролируют. По информации министра внутренних дел Игоря Клименко, захватчики похищают людей и берут их в плен. Гражданских держат в подвалах и водят на допросы. Среди людей, которые эти допросы проводят, есть сотрудники ФСБ. Кроме того, известно, что российские военные убивают мирных граждан в Волчанске. В частности, они убили пожилого мужчину, не выполнившего приказ российских военных.

При этом в Минобороны ранее сообщали, что в Волчанск направлены боеспособные резервы, которые улучшат положение Сил обороны.




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Источник: https://t.me/synegubov/9592
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