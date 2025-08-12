logo

Силы ССО уничтожили мощный российский радар: почему он так важен россиянам
Силы ССО уничтожили мощный российский радар: почему он так важен россиянам

Силы спецопераций Украины уничтожили российский радар Скала-М в Крыму, лишив врага важного элемента контроля воздушного пространства

12 августа 2025, 19:03
Автор:
Ткачова Марія

Силы специальных операций Украины нанесли очередной удар по военной инфраструктуре оккупантов в Крыму. Ночью с 9 на 10 августа 2025 г. подразделения Движения сопротивления ССО уничтожили стационарный трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в районе села Абрикосовка на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Силы ССО уничтожили мощный российский радар: почему он так важен россиянам

Силы ССО уничтожили российский радар

"Скала-М" – это советско-российский комплекс, способный обнаруживать и сопровождать воздушные цели на расстоянии до 350 км, работая как в первичном, так и во вторичном режиме. Он играет ключевую роль в контроле воздушного пространства, в частности, на маршрутах и в подходящих зонах, обеспечивая работу систем управления воздушным движением.

Ликвидация этого объекта создаст для врага серьезные проблемы в использовании авиации, в частности, при нанесении ударов по гражданской инфраструктуре и мирным населенным пунктам Украины. Это еще один элемент последовательной стратегии ВСУ по уничтожению военных средств окупантов в глубоком тылу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Советник президента РФ по международным вопросам Дмитрий Суслов в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera рассказал о плане, который Владимир Путин намерен представить Дональду Трампу во время их встречи на Аляске. По словам Суслова, речь идет не только о вероятном "окончательном соглашении", но и о длительном перемирии, которое Кремль стремится оформить в формате двусторонних переговоров с США, без участия Украины и ЕС.
Согласно озвученным условиям, Москва впервые демонстрирует готовность пойти на частичные уступки по вопросу территорий. В частности, Путин якобы соглашается требовать отвода украинских войск только из Донбасса, тогда как ранее настаивал на выходе ВСУ также из Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, он готов обсуждать уход российских сил из Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей при сохранении нынешней линии фронта на других направлениях.



Источник: https://t.me/ukr_sof/1996
