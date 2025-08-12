Силы ССО уничтожили мощный российский радар: почему он так важен россиянам

Силы специальных операций Украины нанесли очередной удар по военной инфраструктуре оккупантов в Крыму. Ночью с 9 на 10 августа 2025 г. подразделения Движения сопротивления ССО уничтожили стационарный трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в районе села Абрикосовка на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Силы ССО уничтожили российский радар

"Скала-М" – это советско-российский комплекс, способный обнаруживать и сопровождать воздушные цели на расстоянии до 350 км, работая как в первичном, так и во вторичном режиме. Он играет ключевую роль в контроле воздушного пространства, в частности, на маршрутах и в подходящих зонах, обеспечивая работу систем управления воздушным движением.

Ликвидация этого объекта создаст для врага серьезные проблемы в использовании авиации, в частности, при нанесении ударов по гражданской инфраструктуре и мирным населенным пунктам Украины. Это еще один элемент последовательной стратегии ВСУ по уничтожению военных средств окупантов в глубоком тылу.

