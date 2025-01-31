Силы обороны нанесли удар по командному пункту группировки "Курск" в России, расположенному в городе Рыльск, на территории Курской области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Согласно информации ведомства, 31 января ракетные войска и артиллерия Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту российских войск. В результате удара был уничтожен этот важный объект управления противника.

В Генштабе отметили, что эта операция является частью стратегического плана последовательного уничтожения командных пунктов противника, что помогает лишить Россию способности эффективно координировать свои боевые действия и логистику.

Также там добавили, что украинские силы будут продолжать эти операции, нанося урон оккупантам и ослабляя их наступательный потенциал, пока не будет полностью прекращено российское вторжение в Украину.

Следует отметить, что местные паблики в Рильске сообщали о мощном взрыве после 08:40 по киевскому времени. Жители города сообщали о громких звуках, которые могли свидетельствовать о многочисленных взрывах. По данным местных источников, через десять минут после первого сообщения о взрывах, появились слухи, что пять ракет ATACMS были якобы сбиты российскими ПВО. Однако многие комментарии указывают на то, что часть ракет достигла цели, что подтверждает успешность удара украинских сил.

"Комментарии" уже писали, что Курская область может стать решающим местом, которое ускорит падение режима российского диктатора Владимира Путина. Издание The Telegraph предполагает, что шаткость российского фронта в этом регионе открывает новые возможности для ВСУ, которые могут не только удержать свои позиции, но и добиться серьезных успехов.