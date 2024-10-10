Силы обороны Украины поразили аэродром в россии: сколько там было авиации

Сегодня ночью нанесен огневой поражение по аэродрому "Ханская", что в Республике Адыгея рф. В частности, под удар попал склад боеприпасов, расположенный на территории военного объекта. В районе цели отмечалась работа вражеской ПВО, зафиксировано возгорание. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ.

Пожар в россии. Фото: Генштаб ВСУ

Известно, что на аэродроме базировались самолеты Су-34 и Су-27. Более подробная информация о последствиях поражения уточняется.

Задание выполнено силами и средствами Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

"Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям вооруженных сил россии будет продолжаться и дальше", – подчеркнули в Генштабе.

По данным СМИ, на аэродроме базировались:

Су-34 – 12 бортов;

Diamond DA42 – 2 борта;

Л-39 – 37 бортов;

Су-35С – 4 борта;

Ми-8 – 2 борта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Под утро в районе станицы Ганская под Майкопом в российской Адыгее беспилотники атаковали военный аэродром "Ханская". Об этом сообщает российский телеграмм-канал Astra со ссылкой на местных жителей.

Отмечается, что военный аэродром "Ханская" расположен в 3 км восточнее станицы Ханская, в 6 км северо-западнее города Майкопа. Согласно открытым данным, там дислоцируется 272 учебная авиационная Полоцкая орденов Суворова и Кутузова авиационная база 2-го разряда Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова. Пожар зафиксирован рядом с военным аэродромом "Ханская" в Адыгее после ночной атаки, свидетельствует система мониторинга пожаров NASA .