Силы обороны Украины получили еще 7 дронов от Олега Крота из «Фундации Течия»

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Slava Kot
6 квадрокоптеров Autel получили военные из подразделений специального назначения на восточном и южном направлениях, сообщают на сайте "Фундации Течия". Они просты в управлении, дают хорошее качество фото и видео и хорошо себя показывают даже в темное время суток.
«Фондации Течия» отправила дроны для ВСУ. Фото: «Фонд Течия»
Еще один дрон получила военная часть в составе Отдельной президентской бригады – это беспилотный авиационный комплекс типа VTOL, то есть дрон самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой стоимостью 845 тыс. грн.
Напомним, ранее "Фундация Течия" передала Силам обороны Украины беспилотников на сумму более $2,5 млн. В частности, это летательные комплексы FlyEye и несколько десятков дронов DJI. В общей сложности сумма помощи Силам обороны Украины от "Фундации Течия" пересекла отметку в $21,2 млн. Кроме этого, управляющий партнер холдинга TECHIIA Олег Крот приобрел для защитников Украины необходимого снаряжения почти на $40 млн. Из-за военной тайны и соображений безопасности деталей этих закупок в организации не разглашают.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что TECHIIA приобрела 800 спасательных жилетов для военных моряков.
Также "Комментарии" писали, TECHIIA обеспечивает украиноязычную трансляцию Чемпионата мира по футболу.
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