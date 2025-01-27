Силы обороны ударили по «жирному» объекту в России: что больше не сможет летать

Подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по складам хранения ударных БПЛА российских оккупантов в Орловской области РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ.

Иллюстративное фото

Поражены бетонированные постройки, где хранились термобарические боевые части, которыми снаряжаются дроны.

Есть информация о сильной вторичной детонации.

Результаты и масштабы повреждений уточняются, но предварительно известно, что более 200 "шахедов" уже не будут применены против нашей страны.

Боевая работа по важным объектам, задействованным в уничтожении гражданской инфраструктуры Украины и терроре мирного населения, будет продолжаться, отметили в Генштабе.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что агенты "АТЕШ" сообщают о новом месте дислокации военной техники ВС РФ возле Феодосии в оккупированном Крыму. Таких объектов в Крыму станет больше после успешных атак украинских дронов, отмечают в партизанском движении.

Из-за значительных проблем с техникой оккупанты пытаются ее максимально рассредоточить на полуострове, чтобы уберечь. "Но это нам на руку, ведь тайком организовать ее перемещение им не удается и наши агенты фиксируют все их действия и новые координаты. Собранные данные о логистике и местах хранения военной техники мы оперативно передаем Силам обороны Украины — вскоре оккупанты будут перемещаться только пешком", — подчеркивают в "АТЕШ".

Также "Комментарии" писали, что в Минобороны России заявили, что в ночь на 27 января пять областей Федерации атаковали 32 беспилотника.

В российском оборонном ведомстве традиционно отметили, что их ПВО якобы уничтожило и перехватило 32 БПЛА. В частности, 15 – над территорией Воронежской области; 11 – над территорией Белгородской области; четыре – над территорией Курской области; по одному – над территориями Орловской и Тверской областей.