Силы обороны ударили по месту обучения оккупантов (ВИДЕО)

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Недилько Ксения
Силами обороны Юга Украины обнаружено и поражено место обучения личному составу вражеских войск. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на видео Сил обороны юга в Фейсбуке.
Обстрел оккупантов кассетными боеприпасами. Фото: скриншот из видео
Отмечается, что к моменту поражения на данной территории находилось около двух десятков оккупантов.
По видео можно понять, что наши военные ударили кассетными боеприпасами, возможно, ATACMS. Где именно произошло поражение противника – не сообщается.
Ранее портал "Комментарии" сообщал:
Россияне готовят новое наступление на очередном участке фронта
По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), российские оккупанты ведут подготовку к новым наступательным действиям на южном участке фронта.
Российские войска провели наземные атаки на западе Запорожской области в районе Малой Токмачки и Новоданиловки 14 и 15 октября. Сообщается, что подразделения российской 4-й военной базы действуют в районе Каменского (к северо-западу от Работино), а подразделения 1141 артиллерийского полка действуют в районе Вербового.
Представитель украинской группы войск "Хортица" полковник Владислав Волошин сообщил 15 октября, что российские войска производят регулярные ракетные и беспилотные удары, контрбатарейный огонь и наступательные действия на юге Украины, но не накапливают силы для крупномасштабных наступательных операций в этом районе. Волошин заявил, что наибольшая активность российских войск на юге Украины наблюдается в районе между Великой Новоселкой и Приютным, а также в районе Орехова и Гуляйполя.
Волошин заявил, что российские войска опрокидывают личный состав на передовые позиции и готовятся к наступлению в районе Работино, но не опрокидывают в этот район подразделения из других участков фронта.
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