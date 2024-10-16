Силы обороны ударили по месту обучения оккупантов (ВИДЕО)

Силами обороны Юга Украины обнаружено и поражено место обучения личному составу вражеских войск. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на видео Сил обороны юга в Фейсбуке.

Обстрел оккупантов кассетными боеприпасами. Фото: скриншот из видео

Отмечается, что к моменту поражения на данной территории находилось около двух десятков оккупантов.

По видео можно понять, что наши военные ударили кассетными боеприпасами, возможно, ATACMS. Где именно произошло поражение противника – не сообщается.









Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Россияне готовят новое наступление на очередном участке фронта

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), российские оккупанты ведут подготовку к новым наступательным действиям на южном участке фронта.

Российские войска провели наземные атаки на западе Запорожской области в районе Малой Токмачки и Новоданиловки 14 и 15 октября. Сообщается, что подразделения российской 4-й военной базы действуют в районе Каменского (к северо-западу от Работино), а подразделения 1141 артиллерийского полка действуют в районе Вербового.

Представитель украинской группы войск "Хортица" полковник Владислав Волошин сообщил 15 октября, что российские войска производят регулярные ракетные и беспилотные удары, контрбатарейный огонь и наступательные действия на юге Украины, но не накапливают силы для крупномасштабных наступательных операций в этом районе. Волошин заявил, что наибольшая активность российских войск на юге Украины наблюдается в районе между Великой Новоселкой и Приютным, а также в районе Орехова и Гуляйполя.

Волошин заявил, что российские войска опрокидывают личный состав на передовые позиции и готовятся к наступлению в районе Работино, но не опрокидывают в этот район подразделения из других участков фронта.