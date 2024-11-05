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Силы обороны провели первое сражение с северными корейцами на Курщине

Речь не идет о больших столкновениях ВСУ и войск КНДР

сегодня, 12:31
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Ткачик Олеся

Украинские военные впервые столкнулись с северокорейскими солдатами, поддерживающими российские войска в Курской области РФ, сообщает Общественное со ссылкой на собственные источники.

Силы обороны провели первое сражение с северными корейцами на Курщине

Бои в Курской области

Согласно информации, на Курщине произошли начальные боевые столкновения между украинскими и северокорейскими силами, однако на данный момент они не масштабны.

"В Курской области РФ произошли первые боевые столкновения между украинскими и северокорейскими военными. Соответствующую информацию подтвердили источники Общественного в спецслужбах. По данным собеседника, пока "не идет речь о больших столкновениях", — говорится в сообщении.

Кроме того, Украинская правда, ссылаясь на Financial Times, также отметила, что представитель украинской разведки подтвердил боевые действия в Курской области, но воздержался от подробностей относительно первого столкновения между украинскими и северокорейскими военными. При этом Главное управление военной разведки Украины заявило на выходных, что Россия вооружила северокорейские войска в Курске 60-мм минометами, автоматами, пулеметами, снайперскими винтовками, противотанковыми управляемыми ракетами и противотанковыми ракетными комплексами по плечевому запуску.

В свою очередь, 4 ноября руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram сообщил, что "первые военные подразделения КНДР уже попали под обстрел в Курске".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков воздержался от комментирования вопроса о наличии военных КНДР на территории РФ. По его словам, эту информацию никто не может подтвердить.




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Источник: https://t.me/suspilnenews/40757
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