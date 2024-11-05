Силы обороны провели первое сражение с северными корейцами на Курщине

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Украинские военные впервые столкнулись с северокорейскими солдатами, поддерживающими российские войска в Курской области РФ, сообщает Общественное со ссылкой на собственные источники.
Бои в Курской области
Согласно информации, на Курщине произошли начальные боевые столкновения между украинскими и северокорейскими силами, однако на данный момент они не масштабны.
Кроме того, Украинская правда, ссылаясь на Financial Times, также отметила, что представитель украинской разведки подтвердил боевые действия в Курской области, но воздержался от подробностей относительно первого столкновения между украинскими и северокорейскими военными. При этом Главное управление военной разведки Украины заявило на выходных, что Россия вооружила северокорейские войска в Курске 60-мм минометами, автоматами, пулеметами, снайперскими винтовками, противотанковыми управляемыми ракетами и противотанковыми ракетными комплексами по плечевому запуску.
В свою очередь, 4 ноября руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram сообщил, что "первые военные подразделения КНДР уже попали под обстрел в Курске".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков воздержался от комментирования вопроса о наличии военных КНДР на территории РФ. По его словам, эту информацию никто не может подтвердить.
Новости