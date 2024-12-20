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Силы обороны предупредили относительно северных корейцев: вызов очень серьезный

Силы обороны активно действуют в Курской области и активно развеивают миф о непобедимости русской армии

сегодня, 09:46
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Ткачик Олеся

Россия привлекает солдат из Северной Кореи к штурмам в Курской области, где идет операция украинских Сил обороны. Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев.

Силы обороны предупредили относительно северных корейцев: вызов очень серьезный

Войска КНДР

По словам эксперта, не стоит недооценивать физическую подготовку северокорейских военных и их способность адаптироваться к боевым действиям.

"Физически обучение их достаточно на высоком уровне. А опыт, я думаю, что со временем они приобретут. Поэтому вызов очень серьезный", — отметил Селезнев.

Эксперт также отметил, что на территории Курской области украинские военные активно уничтожают военный потенциал противника. По его словам, пока не известно, сколько времени продлится этот процесс, здесь все зависит от ресурсов украинской армии.

"В любом случае, миссия, которая возлагается на наших защитников, действующих на территории Курской области, очень важна. Таким образом, мы разрушаем, во-первых, враждебный военный потенциал, а во-вторых, миф о непобедимости русской армии. И, соответственно, разрушаем тот же тезис, который постоянно продвигает глава российского МИД Лавров. Мол, мы готовы договариваться с Украиной с учетом ситуации на земле", – пояснил Селезнев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ситуация на Курском направлении остается крайне напряженной. По информации военнослужащего ВСУ и политолога Кирилла Сазонова, российские войска активно опрокидывают резервы из других участков фронта, в том числе Покровского и Запорожья, чтобы достичь стратегической цели – вытеснить украинские силы до 20 января.




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Источник: https://ukr.radio/news.html?newsID=106106
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