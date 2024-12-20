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Ткачик Олеся
Россия привлекает солдат из Северной Кореи к штурмам в Курской области, где идет операция украинских Сил обороны. Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев.
Войска КНДР
По словам эксперта, не стоит недооценивать физическую подготовку северокорейских военных и их способность адаптироваться к боевым действиям.
Эксперт также отметил, что на территории Курской области украинские военные активно уничтожают военный потенциал противника. По его словам, пока не известно, сколько времени продлится этот процесс, здесь все зависит от ресурсов украинской армии.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ситуация на Курском направлении остается крайне напряженной. По информации военнослужащего ВСУ и политолога Кирилла Сазонова, российские войска активно опрокидывают резервы из других участков фронта, в том числе Покровского и Запорожья, чтобы достичь стратегической цели – вытеснить украинские силы до 20 января.
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