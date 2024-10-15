Силы обороны предупредили об угрозе оцепления: активные бои начнутся уже вскоре

Российские оккупанты сосредоточивают свои усилия на частичном окружении города Курахово, что в Донецкой области, и в ближайшие недели ожидается начало битвы за этот город, после чего может начаться наступление на Покровск. Об этом в эфире телемарафона заявил Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований.

Курахово

Мусиенко отметил, что российские войска концентрируются на фланговых операциях с использованием техники, применяя тактику "малых и больших окружений" и фланговых атак. Кроме того, кафиры стремятся создать видимость быстрого продвижения, пытаясь захватить открытые участки фронта.

Эксперт подчеркнул, что враг приближается к Кураховому и Покровску, но не решается вступать в прямые городские бои из-за нехватки ресурсов. На направлении Курахового оккупанты используют бронетехнику, пытаясь продвинуться вперед до наступления неблагоприятных погодных условий, ведь российское командование стремится прорваться любой ценой.

По словам Мусиенко, некоторые подразделения окупантов приблизились к городу Курахово на расстояние 3-3,5 километра, но им не удается замкнуть фланги. Их попытки сдерживаются украинскими силами обороны, которые ведут активную оборонную операцию.

Оккупанты пытаются использовать бронетанковые прорывы для того, чтобы подойти как можно ближе, а затем привлечь пехотные штурмы. Несмотря на потери техники и ресурсов, данная тактика иногда приносит россиянам тактические успехи.

На направлении Курахового украинские войска держат оборону, и Мусиенко обратил внимание на то, как важно удержать этот рубеж, ведь Курахово является приоритетной целью для оккупантов, которые продолжают бросать туда все свои силы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , зачем оккупанты решили захватить в первую очередь Курахово.



