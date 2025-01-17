Силы обороны попали в затруднительное положение: враг формирует новое окружение

Украинские защитники, обороняющие Большую Новоселку, находятся в сложном положении из-за активного наступления врага, сообщил в эфире "Эспрессо" директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Бои в Донецкой области

По его словам, после захвата Угледара противник начал наступление на Большую Новоселку по нескольким направлениям. Пока защитникам этого населенного пункта приходится противостоять значительному давлению. Логистика усложнена: основные трассы поставок, в том числе с севера через Новый Комар, сейчас перерезаны, подчеркнул эксперт.

Он добавил, что враг захватил соседние населенные пункты Нескучное и Времивку, что позволяет ему давить на украинских военных с трех сторон – юга, запада и востока. С севера же пути в Большой Комар остаются заблокированными.

"Поэтому сейчас этот плацдарм очень сложно оборонять, и даже возникает вопрос, как обеспечить спланированный уход из этого плацдарма, который враг пытается окружить почти по всем направлениям", — подчеркнул Згурец.

Он также обратил внимание на стратегическое значение этого участка фронта. Большая Новоселка расположена вблизи места, где пересекаются три области – Запорожская, Днепропетровская и Донецкая. Это дает врагу возможность двигаться в направлении Запорожской области на запад или Днепропетровской – на северо-запад.

"Но это планы и намерения врага. Задача украинской стороны – найти способы противодействия этим планам в непростых условиях. Потому что в зоне Великой Новоселки создаются условия, когда оборона и защита этого населенного пункта не должна превышать целесообразность его удержания длительное время, учитывая возможности обеспечение нашего контингента и риски для наших военных", — подытожил Згурец.

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