Силы обороны показали, как выбивают оккупантов на Купянском направлении (ВИДЕО)

На Купянском направлении Силы обороны уничтожили бронетанковую группу противника. Видео опубликовали в 14-й отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого, передает Генштаб.

Скриншот из видео

Для атаки враг привлек 5 единиц бронетехники: 2 танка и 3 БМП с десантом, своевременно обнаруженных аэроразведкой. Еще до подхода к месту высадки вражеского десанта БМП атаковали наши защитники, но не успешно.

Уже прямо на месте спешки, когда вражеская пехота начала покидать боевые машины, пилоты бригады начали работать дронами со сбросами. Спасти и скрыть боевую технику врагу не удалось, что привело к ее уничтожению дронами.

Сначала враг потерял БМП, а затем был добит танк. Обе вражеские единицы полностью уничтожены без возможности обновления.

Личный состав противника, который был брошен в бой, из-за потери техники не смог проводить маневры и наступление. Пытался скрыться в лесополосе, где он был ликвидирован.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что оккупанты захватили населенный пункт Солнцевка в Донецкой области и село Лозовая Харьковской области. Об этом в недельной сводке сообщили в оккупационном министерстве обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Красное Донецкой Народной Республики. В результате решительных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Лозовая Харьковской области", – написали оккупанты.