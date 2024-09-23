Силы обороны отойдут от трех ключевых городов: тревожная информация с фронта

Вооруженные силы отойдут от Селидово, Торецка и Угледара и к этому нужно быть морально готовыми, заявил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Угледар

"Я бы порекомендовал нашему гражданскому обществу быть морально и психологически готовым к тому, что ВСУ отойдут из Селидово, Торецкого и Угледара", — сказал Машовец.

По его словам, это совсем необязательно должно случиться.

"И я очень хотел бы ошибаться. Но из той информации, которая у меня есть – это очень вероятный сценарий развития событий в ближайшее время", – сказал Машовец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что фактически кафиры пытались повторить или сделать вид, что сейчас не очень в 2024 году, а весна 2022 года, одновременно наступать везде, говорит военный Кирилл Сазонов. По его словам, россияне подтянули резервы, подбирали бык и технику и пошли на штурмы.

Также "Комментарии" рассказывали , что на Покровском и Торецком направлениях ситуация продолжает ухудшаться. Российские захватчики заканчивают реализацию плана по вытеснению Сил обороны с плацдарма на реке Волча на участке между селами Горняк и Кураховка. По прогнозам экспертов, скорее всего, ВСУ, в ближайшее время отойдут за реку Вовча, и еще очень "большой вопрос" — смогут ли они удержаться по рубежу Горняк — Кураховка, потому что развитие ситуации, этому никак не способствует, так же, как и оборона г.Селидово резко усложнилась. В целом, на Покровском и Торецком направлениях российские захватчики в течение последних недель смогли почти полностью решить поставленные перед собой ближайшие задачи. То есть враг почти ликвидировал украинский плацдарм на речке Волча. Кроме того, передовые подразделения россиян прорваться в центральную часть города Торецка со стороны села Северное.





