По состоянию на данный момент, в условиях дефицита всего и главное союзников украинская армия продолжает умножать на ноль россиян, отметил бывший военный Николай Мельник.

Война в Украине

Впрочем, по его словам, все же следует признать, что на отдельных участках фронта украинские военные отступают.

"Где-то организовано, где-то не очень, где-то с про*обами родителей-командиров, где-то нет", — добавил Мельник.

Он призвал не посыпать голову пеплом. Дело в том, говорит эксперт, что Силы обороны ежедневно выигрывают 9 из 10 битв за Украину, и противник сейчас берет те разбомбленные деревни и уничтожены посадки ценой, которую они даже за счет северных корейцев не смогут долго платить.

В то же время, говорит Мельник, на этой неделе противник преуспевает на Сумском, условно Кураховском и Торецком направлениях.

По его словам, наибольшей проблемой для нас является прорыв к трассе Покровск-Константиновка на нескольких участках от Малиновки до Ново Полтавки. Если враг сможет закрепиться там и продолжит наступление, он создаст для украинских военных значительные проблемы.

"Победа борется на фронте и закаляется в тулы. Как всегда призываю политиков и общество перестать ждать мира. Его не будет, по крайней мере, такого, как вы себе рисуете. Эта война к уничтожению Кремля. И до этого еще очень долго", — подытожил Мельник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинские защитники совершили новое продвижение на территорию Курской области со стороны госграницы. По словам майора запаса НГУ и ветерана российско-украинской войны Алексея Гетьмана, этот шаг стал для российской армии полной неожиданностью, поскольку по этому направлению она ранее опрокинула значительную часть сил.





