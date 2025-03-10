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Ткачик Олеся
Затишье на фронте, о котором недавно говорили, было связано не с тем, что российские захватчики выдохлись, отметил аналитик группы "Левиафан", бывший военный Николай Мельник. По его словам, враг просто перегруппировывался.
Война в Украине
Он выразил надежду, что военным удастся стабилизировать ситуацию в Курской области. Мельник предположил, что никто из родителей-командиров ответственность не понесет.
По его словам, Украина отстает от россиян не в желании драться, а в скорости родителей-командиров адаптироваться к переменам.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ситуация в Курской области катастрофическая. В частности, враг имеет значительные продвижения, а логистика сил обороны сильно усложнена и является своеобразной лотереей. Эксперты отмечают, что кремлевский диктатор Владимир Путин после решения Трампа прекратить предоставлять Украине разведданные, отдал приказ своим военным максимально эффективно использовать этот подарок и пойти в наступление.
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