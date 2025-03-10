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Силы обороны начали отступать на фронте: чего теперь ждать

Силы обороны начали отступать, и это не стратегическое отступление

сегодня, 10:12 comments2461
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Ткачик Олеся

Затишье на фронте, о котором недавно говорили, было связано не с тем, что российские захватчики выдохлись, отметил аналитик группы "Левиафан", бывший военный Николай Мельник. По его словам, враг просто перегруппировывался.

Силы обороны начали отступать на фронте: чего теперь ждать

Война в Украине

"За последние несколько дней на фронте мы имеем обострение, а на курском направлении ситуацию, которую обычный военный охарактеризует двумя словами "это п#зд@". Исходя даже из простого взгляда на карту deepstate мы видим отступление наших подразделений по фронту в 16км и глубину до 5 – это не стратегическое отступление военного гения Сырского, это отсутствие фронта", – подчеркнул Мельник.

Он выразил надежду, что военным удастся стабилизировать ситуацию в Курской области. Мельник предположил, что никто из родителей-командиров ответственность не понесет.

"Но возможно хоть после того, что сейчас происходит на Курщине военное руководство наконец-то поймет, что нет смысла стесывать бригады в ноль и надеяться, что солдат будет мечтать умереть за очередную головокружительную идею командира", — подчеркнул Мельник.

По его словам, Украина отстает от россиян не в желании драться, а в скорости родителей-командиров адаптироваться к переменам.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ситуация в Курской области катастрофическая. В частности, враг имеет значительные продвижения, а логистика сил обороны сильно усложнена и является своеобразной лотереей. Эксперты отмечают, что кремлевский диктатор Владимир Путин после решения Трампа прекратить предоставлять Украине разведданные, отдал приказ своим военным максимально эффективно использовать этот подарок и пойти в наступление.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0budECkrU3ZgvzQaUfuPzVvzkU5rSEP2g95UCZ94mXejpKyPrpSB93Xg5H4R4RzHfl&id=100000878673787
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