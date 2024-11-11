Силы обороны могут получить новое дыхание и все необходимое для наступления: условие

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Ткачик Олеся
Наиболее важным вопросом для всех игроков вокруг российско-украинской войны является то, уломает ли Дональд Трамп кремлевского диктатора Владимира Путина на мир, отмечает политтехнолог Олег Постернак.
Победа Украины
По его словам, Путин прекрасно знает, что на Западе нет и не будет никогда такого мирного проекта, который удовлетворил бы его. Поэтому, добавляет эксперт, он не хотел бы сейчас получать никаких конкретных предложений.
По мнению эксперта, Путину и дальше нужна долгая война на истощение. Это его стратегическое ноу-хау, позволяющее уверенно смотреть в будущее. А Трамп с его мирной инициативой прерывает весь аппетит и настроение, добавляет Постернак.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США и Запад хотели бы остановить войну в Украине по миксу финского и корейского сценария. В частности, Украина на время становится нейтральным государством, а оккупированные территории переходят под неформальный контроль РФ и война остановятся на линии разграничения.
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