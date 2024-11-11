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Силы обороны могут получить новое дыхание и все необходимое для наступления: условие

Если Путин откажется останавливать войну против Украины, то ВСУ могут получить от США неожиданные «бонусы»

сегодня, 10:27
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Ткачик Олеся

Наиболее важным вопросом для всех игроков вокруг российско-украинской войны является то, уломает ли Дональд Трамп кремлевского диктатора Владимира Путина на мир, отмечает политтехнолог Олег Постернак.

Силы обороны могут получить новое дыхание и все необходимое для наступления: условие

Победа Украины

По его словам, Путин прекрасно знает, что на Западе нет и не будет никогда такого мирного проекта, который удовлетворил бы его. Поэтому, добавляет эксперт, он не хотел бы сейчас получать никаких конкретных предложений.

"Ведь все идет по его сценарию – медленное выгрызание украинской земли, угроза решающего удара по энергоинфраструктуре, ядерные маневры. Зачем ему мирный диалог? Зачем Путину менять свое поведение? В противном случае Путин не сможет реализовывать стратегию медленного уничтожения Украины, ее военного, демографического, экономического ресурса", – говорит Постернак.

По мнению эксперта, Путину и дальше нужна долгая война на истощение. Это его стратегическое ноу-хау, позволяющее уверенно смотреть в будущее. А Трамп с его мирной инициативой прерывает весь аппетит и настроение, добавляет Постернак.

"Здесь и "зарытая" собака. Если Путин вынужден будет своим бездействием в направлении мирного трека показать Трампу нежелание повиноваться его воле – подключается максимально выгодный для Украины трек "нового дыхания" в войне со всеми бонусами не только для эффективной обороны, но и для наступления", – считает политтехнолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США и Запад хотели бы остановить войну в Украине по миксу финского и корейского сценария. В частности, Украина на время становится нейтральным государством, а оккупированные территории переходят под неформальный контроль РФ и война остановятся на линии разграничения.




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Источник: https://www.facebook.com/oleg.posternak/posts/pfbid0vyrehrtdcomN6UEDbJWjXKof7fvFdycUNaJuG2N4sffSDS5zV8AoAsdnjGyWnDTel
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