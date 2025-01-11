Силы обороны могли зайти в Донецк: почему этого не произошло

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Ткачик Олеся
Как сообщил командир батальона "Хищники высот" Силы обороны летом 2023 года во время контрнаступления могли зайти в Донецк.
Бои в Донецкой области
По его словам, к лету 2023 военные переломили ход войны и уже начали штурмовать противника. Он подчеркнул, что военные начали продвигаться вперед и уже видели Донецк.
При этом он добавил, что это реально было сделать. Впрочем, по его словам, тогда не хватало сил, потому что все перебрасывалось на Запорожское направление.
Впрочем, как известно, летнее контрнаступление ВСУ тогда потерпело провал, а сейчас российские военные забрасывают Донецкую область "мясом", имеют продвижение и стремятся выйти на границы области к инаугурации Дональда Трампа.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор Владимир Путин поручил российским оккупационным войскам захватить все территории Донецкой и Луганской областей до конца января 2025 года. Однако, несмотря на определенное ускорение наступления, враг не способен конвертировать эти "успехи" в значимые результаты.
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