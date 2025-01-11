Как сообщил командир батальона "Хищники высот" Силы обороны летом 2023 года во время контрнаступления могли зайти в Донецк.

Бои в Донецкой области

По его словам, к лету 2023 военные переломили ход войны и уже начали штурмовать противника. Он подчеркнул, что военные начали продвигаться вперед и уже видели Донецк.

"То есть это было очень близко, и когда было контрнаступление на Запорожье, мы здесь пытались сделать все, чтобы там ребятам было легче. И доходило даже до того, что когда мы штурмовали одну из позиций противника, то последующей позиции противника не было. И я просто смотрел на всю эту ситуацию и понимал, было бы у меня чуть-чуть больше сил, мы могли бы зайти в Донецк", — рассказывает комбат.

При этом он добавил, что это реально было сделать. Впрочем, по его словам, тогда не хватало сил, потому что все перебрасывалось на Запорожское направление.

"Тогда у нас такое впечатление сложилось что вот-вот еще немного мы дожмем, и мы сможем. Мы сможем освободить Донецк, мы сможем освободить Луганск. Подумывали дойти до границы 91 года, потому что это казалось реальным", — отметил комбат.

Впрочем, как известно, летнее контрнаступление ВСУ тогда потерпело провал, а сейчас российские военные забрасывают Донецкую область "мясом", имеют продвижение и стремятся выйти на границы области к инаугурации Дональда Трампа.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор Владимир Путин поручил российским оккупационным войскам захватить все территории Донецкой и Луганской областей до конца января 2025 года. Однако, несмотря на определенное ускорение наступления, враг не способен конвертировать эти "успехи" в значимые результаты.



