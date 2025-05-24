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Силы обороны эффектно ударили по Патрушеву: как это возможно

В России назревает бунт из-за атак украинских беспилотников

24 мая 2025, 19:53 comments1537
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Ткачик Олеся

Массированные атаки украинских беспилотников оказывают значительное влияние на внутреннюю ситуацию в России, считает аналитик Александр Демченко. При этом добавляет, что эти атаки непосредственно бьют по близкому окружению кремлевского диктатора Владимира Путина.

Силы обороны эффектно ударили по Патрушеву: как это возможно

Николай Патрушев

По его словам, надо признать, что удары дронов наносят серьезный вред, нанося местами настоящий хаос. Взрывы на территории России часто вызывают дезорганизацию, на что Кремль вынужден реагировать.

Демченко подчеркнул, что Россия вынуждена опрокидывать дополнительные системы ПВО из других регионов, чтобы защитить Москву. Однако даже этих действий маловато, ведь украинские дроны успешно достигают целей не только в столице, но и в глубоком тылу.

При этом аналитик отметил, что многие важные испытывающие удары военные и инфраструктурные объекты контролируются людьми из ближайшего круга российского диктатора. Например, говорит эксперт, аэропорт "Домодедово", ныне находящийся в собственности бизнес-окружения советника Путина Николая Патрушева.

"ВСУ буквально наносят удар по советнику Путина Патрушеву. Он теряет сотни миллионов рублей за простой аэропорт. Это страшный удар по его бизнес-интересам. Чем длиннее окружение Путина будет терять реальные деньги – тем больше там будет недовольно", — отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, особого внимания заслуживает недавний удар по военному парку "Патриот", с которым связывают деятельность секретаря СНБО России Сергея Шойгу.

"Бастрыкин закричал на юридическом форуме слоган Ельцина "Россия будет свободна". Затем Михалков сказал, что семья Ельцина зря привела Путина к власти. Не удивлюсь, если условно завтра начнётся бунт. Будто еще немного – и мы проснемся и узнаем о госперевороте. Происходят интересные вещи. Дроны сильно бьют и по настроению в Москве, и по настроению элит, и влияют на переговорный процесс. Все это идет на пользу", – отметил Демченко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ изменила цели "СВО".




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GCJ-tefCqEM
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